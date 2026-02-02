下令幹掉2警！「最老死囚」王信福定讞15年不槍決 聲請再審被打臉確定

「最老死囚」王信福被控下令殺兩警，他自認清白，但聲請再審被打臉確定。翻攝臉書



現年74歲的死囚王信福，2001年在嘉義卡拉OK店飲酒作樂，不滿老闆殷勤招待兩名警察黃鯤受、吳炳耀，命下屬陳榮傑「結掉這兩個」，導致兩警遭槍斃。開槍的陳榮傑1992年伏法，王信福逃亡至2006年才返台被捕，法院2011年判決死刑定讞，迄今已經15個年頭遲未執行。王信福認為測謊報告、凶槍和關鍵證詞都有問題，因而聲請再審，卻遭台南高分院打臉，王信福提抗告到最高法院，也遭駁回確定。

檢方查出，1990年8月10日，在嘉義市哥登酒店擔任股東的王信福，與酒店副理陳榮傑及一群友人到嘉義船長卡拉OK店飲酒作樂，另名哥登酒店的股東李光臨（改名李慶臨）則交給他一把上膛的轉輪手槍。

王信福不滿卡拉OK店老闆洪清一殷勤招待已下班的警察黃鯤受、吳炳耀，卻沒來向他敬酒。其後他又發現警察不理他，怒嗆胡洪清一「幹你娘！大目仔（洪清一的綽號）這家店明天不讓你開了」、「警察有多大，警察有什麼了不起。」、「我王信福要抓我管訓也不要緊」。黃鯤受聽到後，回他「王先生也沒什樣，為何叫他要關店。」

王信福把手槍交給小弟陳榮傑後，扶著他的手肘，指著2名警察說「結（幹）掉這二個」，陳榮傑朝黃鯤受之口唇部、吳炳耀的胸腹部各射擊1 槍，黃當場死亡，吳送醫急救不治。陳榮傑被判死刑定讞，於1992年8月20日伏法，王信福逃往中國，2006年10月持假護照入境被逮捕，2011年7月27日判死刑定讞。

王信福案經人權團體奔走，監察院2年前曾出具調查報告，懷疑可能是冤案，呼籲提出非常上訴及再審。

王信福則自力救濟，透過律師向台南高分院聲請再審。

他主張，監察院委託測謊專家對刑事局的測謊圖譜重新判讀後，認為王信福所言沒有不實，且扣案凶槍為「右輪」手槍，送刑事局鑑定指紋後竟變成「左輪」手槍，這是原確定判決沒有發現的錯誤。此外，原確定判決認定李慶臨只提供凶槍，但實際上開槍的陳榮傑是李的小弟，兩人關係密切，李案發後指示陳榮傑丟槍，也掌握陳榮傑的行蹤及安排資助逃亡，兩人有串證之舉。至於李光臨投案後也做偽證，和陳榮傑供詞對不上。這些爭議足以令人合理懷疑，影響原確定判決認定的犯罪事實，因而聲請再審及停止執行。

不過，台南高分院認為，陳榮傑案發後先躲在哥登酒店股東洪大峰家中，並將手槍交給洪妻隋薇藏放，陳榮傑1990年10月17日被警方逮捕後，警方當時扣到的手槍就是右輪手槍，和嘉義市警察局第一方局送驗的兩顆彈頭之來復線特徵也吻合，證明是同一把槍枝擊發的，足證陳榮傑的殺警凶槍就是扣案凶槍，刑事局只是文字記載有誤，證物仍是同一個，王信福主張「鑑定指紋竟然變成左輪手槍」，立論基礎不成立。

此外，監察院雖然委託測謊專家重新判讀刑事局的測謊圖譜，進一步王信福說法沒有不實，但即便是真的，這份證據也是屬於被告以外之人在訴訟外的書面陳述，在法律上屬於傳聞證據，且當時刑事局鑑定結果是「無法鑑判」。

台南高分院認為，原本的確定判決認為，王信福長期逃亡在外，且案發時他有大量飲酒，因此無法把測謊結果作為對他有利的認定。王信福爭執原本確定判決裡已經評價的證據方法，不符新事實、新證據規定，難以構成再審要件。

而且王信福和律師雖然辯稱，李光臨才是兇手陳榮傑的老大，還稱李光臨案發後協助陳榮傑潛逃，陳榮傑為了維護李光臨，以及自己懷疑曾被王信福設計，才會挾怨報復咬出王信福。台南高分院則認為，原審判決都已經逐一駁斥，也不能算是新事實新證據。

台南高分院因而駁回王信福再審及停止執行的聲請，王信福委託律師提抗告，最高法院駁回確定。

