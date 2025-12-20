下令徹查張文背景動機！北捷恐攻4死11傷 賴清德：向社會交代真相

即時中心／黃于庭、陳治甬報導

北捷台北車站M7出口、中山商圈、誠品南西店昨（19）晚驚傳恐怖攻擊，造成3名被害者不幸身亡，還有多名傷者仍住院觀察，27歲的凶嫌張文犯案後墜樓不治。總統賴清德今（20）日前往台大醫院探視傷者，表示已責成檢警調，針對歹徒個人背景、犯案動機、有無共犯等深入追查，並向社會交代真相。

針對事件中不幸身亡民眾，賴清德首先表達哀悼，並且慰問家屬，也感謝台大醫院、三軍總醫院、各大醫院，盡全力搶救傷患；同時，他也要對過程中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，他們展現了英勇的行為，令人欽佩。

另外，賴清德指出，已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並且將真相向社會交代。

賴清德強調，未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所以及人流眾多的地方，一定要加強部署警力，而且快打部隊，一旦有事情發生的時候，能夠即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。

