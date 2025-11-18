下令鎮壓學生抗議運動 孟加拉前總理遭判死刑

法官莫桑姆德說道，「就這3項指控，我們決定對她處以唯一的刑罰，就是死刑。」

宣讀判決，法庭內響起歡呼、有人落淚；法庭外也相當興奮。前總理哈希納去年鎮壓由學生領導的抗議行動、並在該鎮壓過程中犯下反人道罪而被判處死刑，她當時也是因這場鎮壓而遭罷黜。

去年遭鎮壓，導致失去一條腿的示威者希克達說：「唯有見到她站上刑台、脖子被套了繩索，才會相信判決真正執行。」

哈希納目前人在印度，30天內沒有返國或遭逮捕便無法上訴。她17日發聲明強調，「與部屬本著善意行事、試圖將傷亡降到最低、否認預謀攻擊」。

孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）表示判決讓受害者獲得正義，並再次強調「沒有人能凌駕法律」。

經濟與政治分析家喬迪拉曼指出，「這個判決其實在法律上有上訴的機制，但對哈希納來說，這個問題完全是政治性的，必須由印度政府作出完全的政治決定。」

這起判決也為印度與孟加拉國帶來外交難題。達卡已正式要求引渡哈希納，但印度目前並未展現配合意願。哈希納去年8月辭去總理職務，並在當天逃往印度，印度外交部表示她以安全理由待在印度，沒有正式宣布給她庇護。

在法庭數公里外，反對哈希納的群眾聚集在由她父親將原本住宅改建為博物館的外頭，準備拆除剩下的部分，這裡早已遭到洗劫；而當法官仍在宣讀判決，警方還用警棍等驅散群眾，當晚仍有超過300人聚集，並在街上燒輪胎。哈希納所屬的孟加拉人民聯盟呼籲民眾展開「全國性罷工」。

