下令鎮壓2024人民起義 孟加拉流亡總理被判處死刑

孟加拉法院今天(16日)以反人類罪判處被罷黜的總理哈希納(Sheikh Hasina)死刑。在法官宣讀判決時，擠滿旁聽人士的法庭內爆發出歡呼聲。

現年78歲的哈希納無視法院命令，拒絕從印度返回孟加拉參加審判。這項審判的焦點在於哈希納是否下令，在去年學生領導的起義中對抗議者進行血腥鎮壓。

孟加拉外交部表示，根據與印度現有的引渡條約，新德里有義務將哈希納移交達卡當局。

這場備受矚目的判決在國家電視台上進行了直播。孟加拉即將舉行自哈希納在2024年8月被推翻以來的首次大選。

法官莫桑德(Golam Mortuza Mozumder)在達卡擠滿旁聽民眾的法庭上宣讀判決說，此案具備「構成違反人類罪的所有要素。」

莫桑德表示，哈希納「被判3項罪名成立」，包括煽動、下令殺人和對於阻止暴行不作為。

莫桑德宣判說：「我們決定只判她一項刑罰，也就是死刑。」孟加拉的死刑執行方式是絞刑。

前內政部長卡邁勒(Asaduzzaman Khan Kamal)也被判處死刑。卡邁勒在先前被控告犯下4項反人類罪後潛逃。

前警察總長阿爾-馬蒙(Chowdhury Abdullah Al-Mamun)出席接受庭審並已認罪，他被判5年徒刑。

哈希納在印度發表聲明，稱該判決「帶有偏見且出於政治動機」。哈希納表示，「對我的有罪判決是意料之中。」