下令「二次打擊」殺光倖存者? 海格塞斯急辯解 共和黨人多稱「不清楚」

雖然川普表態相信海格塞斯沒有下達類似命令的自清言論，但川普也強調，如果國會最終調查結果顯示海格塞斯與該起事件有關，「那他將自食其果」。圖為成為美軍目標的委內瑞拉快艇「運毒船」。 圖：翻攝自 @Aurora107E X 帳號

[Newtalk新聞] 在 X 社群媒體上，rainbow78521 指出，許多共和黨官員紛紛宣稱自己不知道「二次打擊致兩名落水倖存水手死亡」一事，並質疑此種反應顯示他們明白相關行為可能違法，才選擇避談。

美國戰爭部長海格塞斯則針對事件補充說法。《美國廣播公司》( ABC News ) 報導，他表示自己「親眼目睹了第一次打擊」，但後續並未待在線上太久，因為當時戰爭部有許多事務。他強調，自己只看到第一次攻擊的直播畫面，「但沒有看到後續攻擊，也沒有親眼看到倖存者」。

美國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）。 圖：翻攝自 X @nexta_tv

事件延伸至國會後，共和黨籍議員拉朱詢問手無寸鐵的倖存者若遭殺害是否違反戰爭法。眾議院議長邁克．強生則回應說，他「昨天很忙，沒怎麼關注新聞」，不願對是否違法給出判斷。

但強生接著表示：「二次打擊並不罕見。如果任務要完成，就必須進行二次打擊。」其發言被視為替戰爭部的行動護航。

事件仍持續受到關注，而共和黨多名要角以「不清楚情況」回應，也讓外界對官方決策與責任歸屬產生質疑。

