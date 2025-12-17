下令「犬刑」放比特犬咬人 南投角頭自戕身亡「公訴不受理」

比特犬常傳出咬傷人狗，甚至南投有角頭下令飼養的比特犬攻擊人。資料照片



恐怖犬刑！南投一名角頭，生前不滿遭追討200萬工程款，竟找多名手下對一名李姓男子攻擊、拘禁，甚至殘忍地下令放出比特犬對李男攻擊，害李男多處受傷。該名角頭上月24日被發現自戕身亡，台中高分院針對上述案件，因被告死亡，諭知公訴不受理。

南投狗頭幫老大「瘋寬」吳聰寬，因李姓男子向其追討工程欠款而心生不滿，於2022年8月6日，派手下到李男住處，將人帶到辦公室討論債務，隨後吳男毆打李男數下恐嚇斷手腳後，其他人分別壓制李男，並持球棒朝李男手、腳毆打，吳男再令其飼養的比特犬攻擊李，致李男左臉部撕裂傷8公分、下巴擦傷、左側手部擦挫傷、左側膝部挫傷、右側大腿擦傷、左側腕部擦傷、被狗咬傷等傷害。

另外，吳聰寬為了恐嚇，於2023年7月22日，以通訊軟體LINE語音傳送訊息內容為，「你和解書寫出來大家都平安無事，要把事情搞大或結束我都不要緊」等語給李男友人，要求轉傳給李男。

南投地方法院審酌，吳男不滿李男追債，就率眾訴諸暴力之方式為剝奪他人行動自由及傷害犯行並恐嚇，依犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑7月。又共同犯傷害罪，處有期徒刑1年。又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年6月。

該案南投地檢署提起上訴，認為吳男是涉犯殺人未遂、重傷害未遂、組織、恐嚇等刑期較重罪名，而吳聰寬也有提上訴。不過，今年11月24日時，吳聰寬被人發現於轎車內自戕身亡，對此台中高分院依刑事訴訟法規定，因吳男已經身亡，諭知公訴不受理判決。

