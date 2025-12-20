下件違憲判決 恐是預算案釋憲

「114年憲判字第1號判決」的主筆大法官呂太郎。（本報資料照片）

「114年憲判字第1號判決」的主筆大法官呂太郎，自我造法論述後，讓5位大法官可組成「合法」的憲法法庭審判，由於他於今年9月就用一起不受理裁定，提出不同意見書，批判立法院想擺脫憲法對立法院議決的法律案及「預算案」的控制，該意見書還有謝銘洋及陳忠五、尤伯祥3位大法官一起加入，讓外界研判已受理的預算案釋憲案，未來恐遭火速判決違憲、失效。

依司法院官網資料，12月24日下午3點大法官們將以會議方式進行憲法法庭評議，是不是審理已受理的民進黨51位立委及行政院分別就民國114年度中央政府總預算案聲請釋憲案，或監察院則因被刪減今年度預算釋憲案，還是一般性的審查庭受理與否審查，司法院及憲法法庭書記廳至今都沒有進一步說明。

擔任司法院祕書長期間，催生憲法訴訟法立法的呂太郎，對於去年藍白立委的修法相當有意見，他今年9月19日借由一起偽造有價證券釋憲案的不受理裁定，提出不同意見書，批評立法機關可以透過制定或修正不符合憲法的憲訴法，他還說，修法規定讓8大法官無法作成違憲判決，這就好比遊客被推落水時，救生員應跳下水中救其上岸，但救生員被推落水，卻禁止其自行游上岸一般，論理的荒謬，不言可喻。

他在意見書批評，立法機關可以透過制定或修正不符合憲法的憲訴法，封鎖或阻礙大法官職權的行使，掏空大法官的憲法解釋權，擺脫憲法對立法院議決的一切法律案及「預算案」的控制，使憲法的最高法位階性落空，立法院通過的法律反居於實質上最高法位階的嚴重後果，也因為當時已點出了預算案，讓人猜測下件違憲判決恐呼之欲出。