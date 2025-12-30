下任Fed主席還未揭曉 川普考慮以「嚴重失職」為由控告鮑爾

美國總統川普。 圖：翻攝川普推特（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普在當地時間周一（29 日）暗示，他心中已有一名聯準會（Fed）主席繼任人選，但現在還不急著宣布，可能會在一月宣布。

同時，他也提到，自己可能會解僱現任的主席鮑爾（Jerome Powell），正在考慮就聯準會正在進行的一項翻修工程，以「嚴重失職」（gross incompetence）為由，對鮑爾提起訴訟。

外媒報導，周一在佛州海湖莊園的記者會上，當被問及是否已經有了聯準會主席的首選時，川普表示：「我確實有了人選，現在也仍然是，並沒有改變」，「我會在合適的時機宣布。現在時間還很充裕」。他僅表示，將在一月的某個時候宣布決定。

川普還表示，正在考慮就聯準會正在進行的一項大樓翻修工程，以「嚴重失職（gross incompetence）」為由控訴鮑爾。他因為鮑爾處理利率和處理聯準會大樓翻修工程的做法表達不滿，直言鮑爾「應該辭職」，且自己「很想解僱他」。他甚至對媒體直言「也許我現在仍然可能這麼做。」

今年七月，川普一度幾近想開除鮑爾，但礙於金融市場當時反應過於激烈而作罷。

先前，美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）被視為下任聯準會主席的領跑者之一；不過，川普也曾表達過對前聯準會理事沃什（Kevin Warsh）的興趣。其他被列為候選人的，還包括現任聯準會理事沃勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman），及貝萊德的全球固定收益投資長里德爾（Rick Rieder）。

川普多次就新任聯準會主席的決策過程發表含糊、甚至相互矛盾的言論。本月稍早，他曾表示，候選範圍已縮小到一人，但隨後又稱仍在考慮多名候選人，並對短名單上的幾位人選大加讚賞。

長期以來，川普一直批評鮑爾，雖然鮑爾是他在第一任時任命的聯準會主席。川普已明確表示，他希望下一任主席能更積極降息，以幫助白宮降低借貸成本。鮑爾的主席任期將於 2026 年五月結束，但他擔任聯準會理事會成員的任期要到 2028 年才屆滿。

