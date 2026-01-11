下個委內瑞拉？伊朗斷網鎮壓反政府示威 川普考慮軍事介入

伊朗人民反政府示威活動持續升溫。

伊朗人民反政府示威持續升溫，這場3年來規模最大的反伊斯蘭政權運動，已從抗議通膨演變成追求民主的反政府示威，蔓延至少100座城市，目前造成116人死亡、2600多人被捕，民眾抗議矛頭直指伊朗神權統治體制。流亡美國的伊朗已故國王巴勒維之子芮沙．巴勒維，10日公開呼籲民眾除了要走上街頭，更要準備占領城市核心，展現挑戰現行政權的明確企圖。

全球領袖同聲敦促伊朗當局保持克制。歐盟執行委員會主席范德賴恩表示，歐洲支持伊朗民眾大規模抗議，並譴責對示威者的「暴力鎮壓」；美國總統川普表態，美方已「準備好提供協助」，若抗議者遭到殺害，美方將以軍事行動回應；伊朗國會議長卡利巴夫則警告川普，若美國對伊朗發動軍事攻擊，德黑蘭將反擊，將以色列及美軍在中東地區的軍事基地列為「合法目標」，卡利巴夫發出這項警告的現場，許多議員衝向主席台高喊「美國去死」。紐約時報與華爾街日報分別引述不具名美國官員的話指出，川普已聽取對伊朗發動軍事打擊的選項，尚未做出最終決定，以色列對美國可能介入德黑蘭情勢全面提高警戒。

川普態度越來越強硬，他在社群平台的最新貼文寫道，伊朗人民正在尋求自由，嗆聲美國隨時準備提供幫助；面對美方威脅，伊朗最高領袖哈米尼反嗆川普先管好自己的國家吧「如果他有那份本事的話」。美國共和黨參議員葛蘭姆發文指「援助即將到來」，暗示美軍介入的可能；美國國務院發布聲明警告「別跟總統川普玩把戲。他說到做到」。