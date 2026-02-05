下個月就要生了 新北27歲孕婦離奇自撞「一屍兩命」

2026年2月4日，新北市新莊區發生27歲王姓孕婦自撞事故，造成一屍兩命慘劇。讀者提供



新北市新莊區環漢路二段4日晚間發生死亡車禍。死者是27歲、下個月將臨盆的王姓孕婦，調查發現，王女騎機車往三重方向，途中不明原因自撞路緣石後再撞擊路旁燈桿，機車滑行約20餘公尺才停住，王女和胎兒皆未能保住，釀成「一屍兩命」慘劇。

新莊警分局勤務中心4日18時許接獲通報，指新莊區環漢路二段往三重方向發生交通事故，警方派員到場處理。初步了解，27歲王女騎機車沿環漢路二段往三重方向行駛，途中不明原因自撞路緣石，再撞擊路旁燈桿。

王女頭、臉部多處撕裂傷、牙齒多顆斷裂及左手骨折等傷勢，現場無生命徵象（OHCA），救護人員緊急送醫搶救，於19時50分宣告急救無效。王女無法配合實施酒測，警方已依規定辦理抽血檢驗，經檢測無酒精反應。

全案由交通分隊實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，後續將依調查結果釐清事故原因。警方呼籲，民眾駕駛車輛應保持良好精神狀態，若有疲勞或身體不適，務必先充分休息再上路，切勿疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。

2026年2月4日，新北市新莊區發生27歲王姓孕婦自撞事故，造成一屍兩命慘劇。讀者提供

