下個月就退伍！替代役男被司機丟包台64線 4車輾過身亡
【緯來新聞網】新北市台64線快速道路25日凌晨2時許發生一起死亡意外，25歲溫姓替代役男酒後搭多元計程車回家，期間與林姓司機發生口角，結果被丟包在路上，不久被陸續經過的4輛車子輾過身亡。警方已通知相關駕駛到案說明，後續將依過失致死罪嫌，將林男等5人移送偵辦。
新北市台64線快速道路發生一起事故。（圖／翻攝畫面）
初步調查，下個月就要退伍的溫男，喝醉酒後搭乘46歲林男駕駛的多元計程車，從台北市文山區興隆路要返回新北市板橋住處，沒想到行經台64線27.5公里中和路段附近，在後座的溫男要躺下來，卻踹到司機的椅背，雙方因此爆發衝突，林男氣得把車停在路上，把溫男趕下車。
溫男因不勝酒力，直接倒臥內側車道上，沒想到陸續被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過，警方獲報後趕到現場，發現溫男已經死亡，死狀相當悽慘。
這4名駕駛均稱天色昏暗，未注意到林男，以為是壓到車子零件，沒多想就離開現場。鑑識人員已完成現場勘驗與採證，並持續調閱沿線及路口監視器畫面，以還原事故詳情。
全案將林男及4名駕駛，依過失致死罪嫌送辦，同時林男也被警方依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款「違規減速、臨時停車或停車」、第38條第2項「計程車駕駛人任意拒載乘客」開罰，加總最重將吃上新台幣7200元罰鍰。其中，肇事逃逸的簡男和魏男以1萬元交保。
警方呼籲，酒後搭車應保持理性，駕駛人亦應妥善處理行車糾紛，切勿將乘客置於高速或快速道路等危險環境，以免釀成無可挽回的悲劇。
★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★
