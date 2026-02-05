下個月臨盆！新莊27歲孕婦自撞「一屍兩命」 警還原監視器畫面

【緯來新聞網】新北市新莊區昨（4日）發生一起奪命車禍，27歲王姓女騎士騎車返家，行經環漢路二段時，因不明原因自撞路緣石和燈桿，頭部和臉部重創、牙齒斷裂、左臂骨折，機車更噴飛滑行約20公尺，警消獲報將其送醫搶救，但仍宣告不治。悲傷的是，王女下個月就要臨盆，這次意外導致「一屍兩命」，讓家屬難以接受，在網路希望找到行車紀錄器，釐清事發經過。

新北新莊昨晚發生一起死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

警方調查，王女昨晚6時許獨自騎乘機車，在環漢路二段上往三重方向，接近塔寮坑2號抽水站之前發生事故。警方獲報後立刻派員前往，發現王女已經倒地昏迷不醒，現場檢傷發現頭部和臉部有多處骨折，失去呼吸心跳，傷勢十分嚴重，送醫搶救仍在晚間7時50分宣告不治。



由於王女下個月就要生產，如今卻遇上死劫，讓家屬悲痛欲絕，焦急在臉書發文，尋求該時段有經過附近的駕駛人，提供行車記錄器影片，協助警方釐清案情，或者目擊者能提供車號。



警方調閱事故現場附近私人監視器發現，當時雖有其他往來車輛，但與王女機車保有行車間距，並無擦撞情形，她行進間因不明原因向右偏移，先擦撞路緣石再撞擊路旁燈桿，人摔下車後，機車滑行約20公尺停在車道上。



醫院抽血報告出爐，顯示王女並未酒駕或毒駕，身上和車上也沒有違禁品，目前將持續釐清事發原因，全案也已報請檢察官和法醫排定相驗事宜。警方呼籲，民眾駕駛車輛務必保持良好精神狀態，切勿疲勞駕駛，以確保自身及他人安全。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

黃安皈依佛門自曝「交代好後事」 中國住豪宅別墅曝財務狀況

林義雄過世！張軒睿悲憶阿公的好 王淨難忘《人選》心碎那幕太催淚