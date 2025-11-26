下個月迎聖誕節！他好奇「大家收過什麼地獄禮物」網：一生難忘

下個月將迎來聖誕節，許多人會約同事、好友一起玩交換禮物，不過每個人喜好不同，要挑到適合每個人的禮物不容易，有網友也好奇大家過去曾收過什麼地獄禮物，在網上掀起熱議。

聖誕節交換禮物該送什麼是門學問，也有人為了趣味性，會設定特殊主題，和朋友交換家裡用不到的小物或地獄禮物，對此有網友也在論壇Threads發文，透露自己曾收過沒用完的痔瘡軟膏，好奇其他網友收過什麼印象深刻的地獄禮物。

許多網友分享「我前年交換禮物送活的土虱，還特別去海釣場跟老闆買的」、「蟯蟲貼片是我收到最屌的禮物」、「被罵翻的清境空氣」、「參加老公公司的交換禮物， 我送我老公的簽名照3張（有相框）， 結果被他們老闆抽到」、「當年的日曆」、「只能放大頭照大小的相框」、「在某年一個超冷的冬天，聖誕節交換禮物換到刨冰機，還是手動的，雖然我換出去的也很爛，一張路邊攤的紅色椅子」、「牛津英漢大字典，一生難忘」、「25公斤的鹽」、「高中送過香蕉裝」、「搭飛機送的撲克牌」、「抽禮物抽到字典，我真的覺得很廢…」、「馬桶刷」。

也有網友忍不住搖頭「我拿過別人壞掉的玩具車...」、「生鏽的剪刀，留在民宿還被以為是失物叫回去領」、「用過的棉花」、「孩子班上的家長提議辦交換禮物，結果孩子抽到一組已開過的英文圖卡（...到底誰要？而且那對家長還一直沾沾自喜說這組圖卡很好）」、「過期品」、「很舊又髒髒的史迪奇娃娃」。

撰稿：吳怡萱





