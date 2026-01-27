下個月退伍…25歲頂大生酒後遭丟包「4車輾過→爆頭身亡」！司機愧疚報警已來不及

一名高材生慘遭計程車司機丟包快速道路，最後被4輛轎車輾過慘死。圖／翻攝自記者爆料網

新北市中和區台64線快速道路25日凌晨發生一起駭人死亡車禍，一名25歲男子酒後搭乘多元計程車返家途中，因與46歲司機發生口角衝突，結果被對方丟包在快速道路上，這名男子因不勝酒力倒臥內側車道，沒想到竟接連遭4輛車輾過，最後當場頭顱破裂、四肢變形身亡。檢方預計於27日上午10時30分進行相驗解剖，以釐清確切死因。

與司機爆衝突後遭丟包 25歲醉酒男遭4車輾斃

根據警方調查，溫姓男子25日凌晨2時許在台北市文山區興隆路二段飲酒後，搭乘由林姓男子駕駛的多元計程車，準備返回位於新北市板橋區長江路與民生路口一帶的住處。怎料溫男途中疑似酒後情緒失控，在後座不斷踢踹前座椅背及車門，經林姓司機多次出言制止未果後，隨即爆發激烈口角，氣得林男最後在行經台64線中和路段時停靠路邊，要求溫男下車。

廣告 廣告

雖然溫男照做下車，但疑因不勝酒力而未能自行離開快速道路，倒臥在台64線內側車道上，未料期間卻先後遭39歲陳姓男子、26歲邱姓男子、54歲簡姓男子及45歲魏姓男子駕駛的車輛先後輾過。至於林姓司機則在丟包溫男後，又擔心對方發生意外，最後還是打了110向警方報案；只是警消到場時，溫男已遭多次輾壓，頭顱破裂、腦漿外溢，全身多處骨折，肢體嚴重變形，死狀相當悽慘。

男子遭4輛轎車輾過慘死。圖／翻攝自記者爆料網

以為只是撞上車子零件…5人依過失致死送辦

警方完成現場勘驗後，持續調閱沿線監視器還原事故發生過程；陳男與邱男於事故後留在現場配合調查，至於簡男與魏男則疑似誤以為只是輾到車輛零件或異物，所以當下並未停車，警方透過監視器畫面鎖定車輛身分後，也通知2人到案說明。警方後續將林姓司機及4名駕駛依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦，另對相關人員進行酒測，其中林姓司機、陳男及邱男酒測值皆為0。

林姓司機、陳男及邱男訊後以5萬元交保；簡男與魏男因涉及肇事逃逸，經檢方複訊後，諭令各以1萬元交保。針對林姓司機於快速道路違規停車、要求乘客下車的行為，警方也將依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款及第38條第2項規定，另案開罰。

死者身分曝光 頂大雙學士替代役下月退伍

鐵路警察局26日證實，溫男畢業於國立頂尖大學，擁有雙學士學位，在校期間成績優異，並於2025年10月9日分發至鐵路警察局服替代役，服務期間作息正常、生活單純，原訂於下個月退伍，最近也在積極準備求職面試，未料卻遭逢死劫。

鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍表示，局長已在第一時間親自向家屬致意慰問，對於即將退伍、準備踏入職場的年輕生命驟然殞落深感不捨，後續也將全力協助家屬處理相關善後事宜。另外，檢方預計於27日上午進行解剖及抽血化驗，確認是否涉及酒精或藥物反應，並進一步釐清各方刑責歸屬。

再怎麼不爽也不該丟包！律師揭司機「恐遭判無期徒刑」

針對這起事件，律師鄧湘全26日夜透過粉專發文表示，計程車司機就算再怎麼因為和乘客發生爭執而情緒不快，也不應把乘客丟包在快速道上：「這已經不是職業道德的問題了，乘客若有酒醉情況，更是危險；這位運將的行為，讓自己官司吃不完！」

鄧湘全指出，乘客與計程車成立載客契約，雙方有權利義務關係，因此計程車司機就算再怎麼不滿意，也應把乘客載到平面道路的安全地方再要求對方下車，因此林姓司機將乘客丟包快速道路的行為，很有可能構成《刑法》第294條「遺棄致死罪」，即對無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。



回到原文

更多鏡報報導

遭啃老女兒家暴、妻病逝「連喪禮都不來」！台中父心寒「趕她出家門」法院這麼判

報案說弟弟剛過世…警方破門驚見「遺體腐爛剩白骨」！哥嫂「為這事」伴屍數月

高級公寓飄惡臭…電梯底驚見「77歲男腐屍」！掉下後「反覆碾壓10天」警報沒響

霍諾德讓世界看見台灣！張景森籲「市長」出來謝罪：台北醜態也被看光