下個月退伍…25歲頂大生酒後遭丟包「4車輾過→爆頭身亡」！司機愧疚報警已來不及
新北市中和區台64線快速道路25日凌晨發生一起駭人死亡車禍，一名25歲男子酒後搭乘多元計程車返家途中，因與46歲司機發生口角衝突，結果被對方丟包在快速道路上，這名男子因不勝酒力倒臥內側車道，沒想到竟接連遭4輛車輾過，最後當場頭顱破裂、四肢變形身亡。檢方預計於27日上午10時30分進行相驗解剖，以釐清確切死因。
與司機爆衝突後遭丟包 25歲醉酒男遭4車輾斃
根據警方調查，溫姓男子25日凌晨2時許在台北市文山區興隆路二段飲酒後，搭乘由林姓男子駕駛的多元計程車，準備返回位於新北市板橋區長江路與民生路口一帶的住處。怎料溫男途中疑似酒後情緒失控，在後座不斷踢踹前座椅背及車門，經林姓司機多次出言制止未果後，隨即爆發激烈口角，氣得林男最後在行經台64線中和路段時停靠路邊，要求溫男下車。
雖然溫男照做下車，但疑因不勝酒力而未能自行離開快速道路，倒臥在台64線內側車道上，未料期間卻先後遭39歲陳姓男子、26歲邱姓男子、54歲簡姓男子及45歲魏姓男子駕駛的車輛先後輾過。至於林姓司機則在丟包溫男後，又擔心對方發生意外，最後還是打了110向警方報案；只是警消到場時，溫男已遭多次輾壓，頭顱破裂、腦漿外溢，全身多處骨折，肢體嚴重變形，死狀相當悽慘。
以為只是撞上車子零件…5人依過失致死送辦
警方完成現場勘驗後，持續調閱沿線監視器還原事故發生過程；陳男與邱男於事故後留在現場配合調查，至於簡男與魏男則疑似誤以為只是輾到車輛零件或異物，所以當下並未停車，警方透過監視器畫面鎖定車輛身分後，也通知2人到案說明。警方後續將林姓司機及4名駕駛依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦，另對相關人員進行酒測，其中林姓司機、陳男及邱男酒測值皆為0。
林姓司機、陳男及邱男訊後以5萬元交保；簡男與魏男因涉及肇事逃逸，經檢方複訊後，諭令各以1萬元交保。針對林姓司機於快速道路違規停車、要求乘客下車的行為，警方也將依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款及第38條第2項規定，另案開罰。
死者身分曝光 頂大雙學士替代役下月退伍
鐵路警察局26日證實，溫男畢業於國立頂尖大學，擁有雙學士學位，在校期間成績優異，並於2025年10月9日分發至鐵路警察局服替代役，服務期間作息正常、生活單純，原訂於下個月退伍，最近也在積極準備求職面試，未料卻遭逢死劫。
鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍表示，局長已在第一時間親自向家屬致意慰問，對於即將退伍、準備踏入職場的年輕生命驟然殞落深感不捨，後續也將全力協助家屬處理相關善後事宜。另外，檢方預計於27日上午進行解剖及抽血化驗，確認是否涉及酒精或藥物反應，並進一步釐清各方刑責歸屬。
再怎麼不爽也不該丟包！律師揭司機「恐遭判無期徒刑」
針對這起事件，律師鄧湘全26日夜透過粉專發文表示，計程車司機就算再怎麼因為和乘客發生爭執而情緒不快，也不應把乘客丟包在快速道上：「這已經不是職業道德的問題了，乘客若有酒醉情況，更是危險；這位運將的行為，讓自己官司吃不完！」
鄧湘全指出，乘客與計程車成立載客契約，雙方有權利義務關係，因此計程車司機就算再怎麼不滿意，也應把乘客載到平面道路的安全地方再要求對方下車，因此林姓司機將乘客丟包快速道路的行為，很有可能構成《刑法》第294條「遺棄致死罪」，即對無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。
更多鏡報報導
遭啃老女兒家暴、妻病逝「連喪禮都不來」！台中父心寒「趕她出家門」法院這麼判
報案說弟弟剛過世…警方破門驚見「遺體腐爛剩白骨」！哥嫂「為這事」伴屍數月
高級公寓飄惡臭…電梯底驚見「77歲男腐屍」！掉下後「反覆碾壓10天」警報沒響
霍諾德讓世界看見台灣！張景森籲「市長」出來謝罪：台北醜態也被看光
其他人也在看
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 11 小時前 ・ 80則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 572則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 295則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 15則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 8則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 12則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 80則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 5則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 122則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 109則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言