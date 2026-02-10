下個目標是黃國昌？檢調大陣仗搜索高金素梅 邱毅揭「莫須有」罪名：惹到賴清德主子

​無黨籍立委高金素梅疑涉嫌詐領助理費，她的住家、國會辦公室今（10）日被搜索。台北地檢署說明，本案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，前立委邱毅在臉書發文表示，自己早預測，立法院一休會，總統賴清德的司法屠刀一定揮出，只是沒想到先砍向高金素梅，涉嫌貪污、有中資涉嫌反滲透法，這種說法，明眼人一看就知道是莫須有的羅織罪名，主因是高金素梅惹到賴清德的主子。​

針對高金素梅被檢調搜索，邱毅表示，自己早預測，立法院一休會，賴清德的司法屠刀一定揮出，當時預測會砍向民眾黨主席黃國昌，沒想到先砍向高金素梅。高金素梅比黃國昌更資深更重量級，賴清德明顯在殺雞儆猴。

邱毅指出，前幾天，高金素梅直接駡了賴清德的主子AIT處長谷立言，焦點是谷立言把手伸進台灣內政，竟然想威逼在野黨通過軍購預算。高金素梅因此怒叱谷立言，賴清德自然要為谷立言洩憤。

邱毅認為，賴清德用什麼罪名羅織高金素梅？目前還不很清楚，應該是兩方面：一是詐領助理費涉嫌貪污，二是與中資有金流互動，涉嫌反滲透法。明眼人一看，就知道這是莫須有的羅織罪名。不過司法檢調操控在賴清德手𥚃，他說你有罪，無中生有，你就有罪，或者把小罪辦成大罪，輕案辦成重案。

邱毅強調，賴清德玩的是過程不是結果，結果是好幾年以後的事，現在就可以搞的社會性死亡、政治性死亡，總之當下就把人玩死玩絕，看在野黨還敢不敢反對軍購特別預算，賴清德確比蔡英文更狠更辣。

