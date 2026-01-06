即時中心／林韋慈報導

在Ｘ平台，專門觀察「披薩指數（Pizza Index）」的 「Pentagon Pizza Report」 連續回報，紐約五角大廈周邊多家披薩店客流量明顯高於平時，甚至有一間披薩店銷量暴增12.5倍，比美國捉捕委內瑞拉總統馬杜洛前夕的7.7倍還高，引發外界再度關注川普的下一步行動，外界高度質疑與目前伊朗動盪的局勢有關。





所謂「披薩指數」由來已久，冷戰時期，蘇聯情報單位曾透過觀察華府披薩外送量，來推測美國政府是否正醞釀重大行動。歷史上，包括1990年伊拉克入侵科威特、1991年波斯灣戰爭爆發前，五角大廈附近披薩店的生意也曾出現類似異常暴增的情況。

廣告 廣告

上週美軍突襲並活捉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）前夕，披薩連鎖店Papa John’s的訂單量一度暴增7倍以上；而這次更出現高達12.5倍的漲幅，讓不少觀察者開始懷疑，是否美國華府有更重大的軍事行動正在醞釀中。

台灣時間今（6）日上午8時，「Pentagon Pizza Report」再度更新指出，五角大廈附近多家披薩店持續回報客流量高於平均水準，並且其中Freddies Beach Bar客流量非常多。在台灣時間5日也曾發出類似貼文，距離五角大廈約2.3英里的Papa John’s，生意量一口氣衝上平時的12.5倍；另一家僅約1英里遠的披薩店，也出現超過3倍的成長。該專頁因此將「五角大廈披薩指數」的戒備狀態提升至第4級，僅次於最高戒備。

快新聞／下個目標？美五角大廈「披薩指數」再飆高 外界緊盯伊朗

網友搞笑貼出回應。（圖／擷取自Ｘ）

伊朗國內局勢動態不安，外媒昨（5）日傳出，最高領袖哈米尼已準備「B計畫」，可能在情勢失控時逃往莫斯科。全國各地已連續8天爆發大規模抗議行動，累計造成至少20人死亡，其中包括19名民眾及1名安全部隊成員。





原文出處：快新聞／下個目標？美五角大廈「披薩指數」再飆高 外界緊盯伊朗

更多民視新聞報導

藍白續卡總預算！台南教育經費恐短缺3.4億 黃偉哲憂心發聲

藍指兩國條例「撤案」？林宜瑾提3點怒打臉：仍有立委欲連署未成案

中國再搗亂！國防部再偵獲15機艦、2空飄氣球擾台

