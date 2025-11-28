下個護國神山！ 「機器人聯盟RIA」成軍 產業新應用曝
台灣大力推動機器人產業發展，現在也成立「機器人跨域共創聯盟」整合資源，政府更投入100億元預算，目標5年內將服務型機器人產值從40億元提升至500億元！目前底盤機器人已在旅宿業發揮效用，緩解6600人的缺工問題。然而，人形機器人因單價近百萬元，短期內難以普及，發展重心逐漸轉向製造業需求。業界看好機器人產業前景，台灣第一款人形機器人預計明年下半年進行外部測試，為產業注入新活力。
台灣積極拓展機器人產業，近期成立「機器人跨域共創聯盟」整合各類技術資源，政府更投入100億元預算，目標在5年內將服務型機器人產值從40億元提升至500億元。目前底盤機器人已在旅宿業應用，協助送餐、連結自動販賣機等服務，有效緩解該產業6600人的缺工問題。然而，人形機器人因成本高昂，單價近百萬元，短期內難以普及於旅宿業，發展重心逐漸從家用市場轉向製造業需求。
旅宿業引進底盤機器人已見成效，這類機器人不僅能清潔環境，還能跨樓層為客人送餐，甚至與自動販賣機連結提供服務。面對旅宿業高達6600人的缺工問題，智能旅宿業者表示，導入機器人後能幫助分擔約1比1.5的人力需求。智能旅宿業營運長江鑑修表示，人形機器人價格至少要3萬美金以上，還有額外維運費用，初期成本相當高。
廣達集團旗下機器人公司已開發出台灣第一款人形機器人，配備兩隻基於視覺辨識的機器手臂，並搭載輝達機器人大腦。儘管廣達集團董事長曾指出人形機器人製造困難且成本高，其子公司仍積極搶進這一領域。台廠機器人公司營運長黃識中強調，人形機器人的應用重心正從家庭市場轉向製造業，因為製造業有持續運作的剛性需求，可能需要8小時甚至24小時不間斷工作。
為推動台灣機器人產業發展，政府已編列100億元預算，並成立機器人跨域共創聯盟整合各方技術資源。機器人跨域共創聯盟會長劉瑞隆認為，家用機器人面臨價格挑戰，一台售價30萬至50萬元對一般家庭而言仍然昂貴，因此家用機器人需要更高的功能要求但同時要維持較低價格。
台灣機器人產業正朝多元方向發展，包括雙足機器人、多足機器人以及虛擬機器人等領域。業界看好機器人產業前景，期望將其打造成台灣下一個重要產業支柱。相關技術持續突破與整合，預計台灣第一款人形機器人將於明年下半年進行外部測試，為產業注入新活力。
