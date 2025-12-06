下個護國神山！醫院大秀「AI肌肉」工研院談醫療革新 國際醫療成新樞紐
記者簡浩正／台北報導
2025台灣醫療科技展邁入第三天，這幾天展場在醫院亮點部分，持續聚焦於AI與精準醫療的深度結合。雙和醫院展出包含可精準預測敗血症、急性腎臟病風險的創新免疫標誌模型，準確率可達近90%，協助臨床爭取診治時間；北醫大附醫則啟動「AI心肺輔助篩檢平台」，可一圖多篩大幅節省判讀時間。工研院則舉辦「全球智慧醫療創新高峰會」，邀請國外專家剖析AI推動全球醫療革新的最新趨勢。
第九屆台灣醫療科技展本月4日起一連4天在南港展覽館登場，本次規模擴大至2100個攤位，並吸引美國、加拿大、韓國、日本等國主動參展。開幕式匯聚超過200位國際買家，共同關注年度「十大醫療科技產品」，並宣布與捷克/歐盟等採購合作。
此次展區分為醫療機構展區、智慧醫療展區、精準醫療展區、國際展區、全齡健康展區、臨床技能訓練教室等。在醫療機構展區部分，包含台大醫院、北榮、成大醫院、馬偕醫院、長庚醫院、新光醫院、國泰醫院、亞東醫院、中國醫大、中山醫大、彰基、奇美醫院、高醫大附醫、義大醫院、慈濟醫院、北醫大體系、秀傳醫療體系、陽交大醫院、童綜合醫院、北市聯醫等都與會，秀出醫療研究成果。
雙和醫院今日舉辦兩場專家講座，包括骨科醫師陳冠豪以膝關節退化為例，介紹機器手臂輔助膝關節置換之優勢，較傳統手術更能達到精準置換、改善術後恢復，；皮膚科醫師翁子玉，以破解常見保養迷思為切入點，協助民眾建立更科學、正確的皮膚保養觀念，推動健康生活風氣。
另，醫院也展出三大亮點，包含可精準預測敗血症、急性腎臟病風險的創新免疫標誌模型，由副院長兼腎臟內科醫師吳美儀打造AI預測模型，準確率可達近90%，協助臨床爭取診治時間，改善敗血症患者預後並降低死亡風險。重症科曾健華主任展示「不抽血、不侵入」即可提前預測低血圧危急事件的智慧模型，可應用於休克的及早介入。腦動脈瘤是隱藏於腦內的「不定時炸彈」，影像醫學部醫師陳彥廷研究團隊以巨量影像計畫為基礎，建立1400例標註MRI資料庫並開發AI輔助診斷平台；醫師使用AI後可提升至96.7%，降低誤診率12.5%，展現高度臨床應用潛力。
北醫附醫則宣布與神瑞人工智慧（DeepRad.AI），啟動「AI心肺輔助篩檢平台」。北醫附醫院長施俊明表示，低劑量電腦斷層（LDCT）是肺癌篩檢核心，但透過此AI技術，民眾在做一次肺癌篩檢時，一併偵測心臟鈣化風險 ，對於提升國民心血管疾病早期發現率，具有高度公共衛生價值。
神瑞執行長張曜吉指出，臨床數據顯示，約20%做肺部篩檢的民眾同時有中度以上的心臟鈣化風險。這項「一圖多篩」技術不僅提升篩檢價值，更能讓醫師依循國際標準自動生成報告，大幅節省判讀時間，讓預防醫學更有效率。
工研院則舉辦「全球智慧醫療創新高峰會」，邀集美國食品藥物管理局（FDA）前局長Stephen Hahn、美國伊利諾大學醫院執行長Mark Rosenblatt、美敦力全球人工智慧長Rodolphe Katra、賽諾菲全球數位醫療副總裁Jared Josleyn，以及泰國瑪希敦大學副校長Cherdchai Nopmaneejumruslers、Vectur LLC管理合夥人Seth Taylor等國際領袖來台，共同剖析AI推動全球醫療革新的最新趨勢。
根據《Global Market Insights 2024》報告，2024年全球AI醫療健康照護市場規模達323.4億美元，預估2032年將成長至4,310.5億美元。工研院生醫與醫材所所長莊曜宇表示，全球手術正快速邁向智慧化與自動化，台灣在大數據分析、精密機械製造、ICT/AI 技術與臨床驗證等領域具備整合優勢，工研院正以此為基礎，從研發、臨床到產業鏈布局逐步推進，打造具在地實證能力且能向全球擴散的智慧手術示範場域，其與國際大廠在臺建立深化合作，進一步帶動國內業者加速進入國際供應鏈。
