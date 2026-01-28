下個馬杜洛？盧比歐警告委內瑞拉臨時總統要聽話

法新社報導，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)28日將警告委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)，如果她不遵從美國所願，將面臨遭到美國推翻的前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的命運。

根據事前準備的證詞，盧比歐將告訴參議院外交委員會(Senate Foreign Relations Committee)，委內瑞拉前副總統、如今的臨時總統羅德里格斯，「非常清楚馬杜洛的命運」。

盧比歐將表示，「我們相信她的自身利益與推進我們的關鍵目標一致」。「毫無疑問地，正如總統所說的，如果其他措施失敗，我們準備動用武力以確保最大程度的合作」。盧比歐指的是美國總統川普(Donald Trump)。

在民主黨人數週來指控川普政府欺瞞國會議員、並越權動用武力之後，曾擔任參議員的盧比歐同意到參院外委會作證。

美軍在這個月3日突襲卡拉卡斯(Caracas)，逮捕了馬杜洛和他的妻子佛羅雷斯(Cilia Flores)。他們已被押解到紐約接受美國提出的販毒指控審判，但兩人都否認這項指控。

盧比歐在他準備好的證詞中堅定捍衛這次行動，表示美國「逮捕了2名毒販」，並稱馬杜洛是「遭到起訴的毒販，而非合法的國家元首」。「這一切全是在沒有造成任何美國人死亡、或持續軍事佔領的情況下完成」。

盧比歐表示，史上很少有代價如此之小卻取得如此大成就的例子。

根據委內瑞拉官員表示，美軍突襲超過100人死亡，包括委內瑞拉人、以及保護馬杜洛未遂的古巴人。(編輯:王志心)