下元節將至！4大生肖「脫殼轉運」準備出頭天
轉眼間已經來到12月，也迎來重要節日之一（農曆10月15日）下元節，命理師也點名3大生肖宛如脫殼轉運，但也有犯太歲4生肖要注意，尤其屬鼠者要小心不測之憂。
命理師高宏寓指出，下元節後3大生肖「蛇、狗、豬」將脫殼轉運，有貴人提攜、升官發達機會多，不過切記別做壞事，否則再好的運氣也會隨之消散。不過2026年犯太歲的4個生肖「鼠、牛、兔、馬」可把握向神明祈求解災脫困，馬不見得會有什麼事情，但生肖正沖屬鼠就得慎防不測之憂，工作上則切忌急功近利。他也提醒，其實無論生肖沖煞與否，最重要的是平時記得持續陰功積德，才能讓好運不求自來。
高宏寓說明，一年中有3個道教傳統節日，分別是：農曆正月十五日（上元天官賜福），也就是元宵節、農曆七月十五日（中元地官赦罪），也就是中元節、農曆十月十五日（下元水官解厄），則是下元節，其中下元節是道教三官大帝之水官大帝誕辰，也是傳統消災解厄之日。
高宏寓進一步表示，水官大帝為天府、地府、水府三界之神，神格僅次於玉皇上帝，是極為崇高的神祇。每逢十月十五日會下凡人間校戒罪福，為人民消災解厄，下元節也是道教傳統（補財庫、消罪惡）的大好日子。
他也提醒，凡有長期受害者心態、耳朵硬智慧未開者、長年久病不癒、官司糾纏者、易受連累（詐騙）者、精神抑鬱、情感糾葛、運勢低迷、財不易守、過河拆橋、潛移默化顛倒心性，定得把握子時（23：10-00：30）、卯時（05：10-06：30）、辰時（07：10-07：50）、巳時（09：10-10：50）、午時（11：10-12：30）好好檢視自己、誠心懺悔， 祈佑水官大帝開恩解厄過去累劫之罪行，先除障後求財補運，才能脫胎換骨。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
更多東森新聞報導
春水堂拿錯容器「害3客喝清潔液」！勒令停業移送法辦
30年老屋補助來了！每戶最高30萬、每棟最高960萬
開幕4個月熄燈！北台灣最大夜市提前歇業 背後原因曝
其他人也在看
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 138
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 25
太子集團傳員工申請失業補助 勞長洪申翰回應了：若涉違法就無法請領
日前傳出太子詐騙集團台灣成立公司倒閉，但員工卻向北市勞動局申請失業補助。對此，勞動部長洪申翰今（3）日表示，若經查證有違法行為，違反法律禁止規定或公序良俗，契約均屬屬無效，無法請領社會保險給付。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 11
港大火頭七悼念 港府設委員會徹查 卻叫停志工救災
香港宏福苑大火今天(12月2日)頭七，但死亡人數仍隨著火場清理工作的推進而持續攀升，週二來到156人死亡。官方坦言因為火場高溫燒了太久，部分遺體恐已成灰燼，這讓失聯的30名外傭恐將生不見人，死不見屍。港府宣告喪生外傭將獲得約80萬港幣，大約322萬元台幣補償。每個災民家庭則可得到5萬港幣的生活津貼，但不少受災戶至今無人聞問。因為香港與兩個多月前花蓮出現「鏟子超人」一樣，大火後都有大批民眾自發擔任救災志工並提供物資，但港府擔心民間團體串聯引發不穩，勒令全面暫停，只能由官方組織協助救災。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 84
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 11 小時前 ・ 44
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 18 小時前 ・ 8
台積內鬼案 東京威力科創 遭求刑1.2億罰金
喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭起訴後，智慧財產及商業法院裁定3人延押2月後，台灣高檢署智財分署認定，陳力銘任職的日商東京威力科創公司涉犯《營業祕密法》、《國家安全法》等法人刑責共4罪，2日向智商法院追加起訴東京威力科創，4罪各求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 13
阿里山林鐵113歲生日慶推限定款車票 節慶列車遊程、4款票面&限量隱藏款、林鐵時光市集資訊一次看！
阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，今年歡慶通車113週年！每年12月阿里山林業鐵路及文化資產管理處定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，12/3中午12:00準時開賣，打造「阿里山小火車 Cheers」節慶品牌，一起參與慶祝阿里山林鐵生日！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 2
誇張！ 2男2女疑酒駕拒測 警拔槍喝斥也不怕遭開18萬罰單
社會中心／黃恩琳、黃柏榕 台北報導酒駕還拒絕檢測，直接被開18萬元罰單！事發在台北市大安區，11/28早上7點多，警方發現一名駕駛開車沒繫安全帶，攔查要求出示證件，但男子態度囂張，不下車不配合，警方怕有衝撞危險，拔槍喝斥，最後雖然人下車，但還是堅決拒測，除了被開罰18萬元，還被扣車。警方發現駕駛沒繫安全帶，上前攔查。但駕駛態度很硬，堅決不下車。只是車內飄出濃濃酒味，警方就是要給他們實施酒測。2男2女疑酒駕拒測警拔槍喝斥（圖／社會事新聞影音）警方怕男子有攻擊行為，拔槍喝斥，把人拉下車，但最後他還是不接受酒測。事發就在台北市大安區，28號早上7點多，23歲曾姓男子開車載一名男子和兩名女子，剛從一間酒店下來，準備開車離開，但警方發現男子沒繫安全帶，上前攔查，甚至聞到車上有酒味，沒想到駕駛死不接受酒測。2男2女疑酒駕拒測警拔槍喝斥（圖／社會事新聞影音）敦化所所長呂政隆表示，上前攔查，期間聞到曾男車內飄散出濃厚酒氣，疑似有酒後駕車行為，遂依規定告知酒測流程及相關權益。然而曾男自始態度消極，並明確表示拒絕酒測，最終警方依道路交通管理處罰條例製單告發並依法扣車。不乖乖配合，荷包大失血之外，愛車也被扣走，真的得不償失吧。原文出處：誇張！ 2男2女疑酒駕拒測 警拔槍喝斥也不怕遭開18萬罰單 更多民視新聞報導公車駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光最新／北市松山機場、中山區下午大停電！網哀號：通關到一半雙城論壇將登場！洪健益質詢送救生圈 盼蔣萬安直球對決民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
車牌吊扣變吊銷！ 台中12警、17代辦業者遭起訴｜#鏡新聞
台中17名汽車代辦業者，利用修法前漏洞，陸續找12名熟識的員警幫忙，把154輛吊扣車牌的車輛，改開立吊銷的罰單，如此一來，只要驗車就能重新領牌提早上路，代辦業者每件收費約2萬元，不法獲利308萬，而12名員警雖然沒收賄，但圖利金額合計至少4400萬元，29人都被起訴，涉案員警也遭到停職。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內醫護人力流失嚴重，關鍵之一就是待遇，衛福部為止拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。 陳亮妤上午出席健保署「癌症治...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台越寮警方聯手！攔截「雙獅地球牌海洛因」藏藝術燈座 市價破2億
高檢署第13波安居緝毒專案成果斐然，查獲多起重大毒品案件！其中最引人矚目的是，台灣、越南及寮國警方聯手攔截市價超過新台幣2億元的「雙獅地球牌海洛因」逾19公斤。專案小組更在台中首度查獲本土種植的罌粟花園，及從中國進口的依託咪脂原料。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
監獄變網咖？英國獄警窩牢房陪囚犯嗨玩《FIFA》，影片外流惹怒司法部
英國監獄最近爆發相當嚴重的違紀醜聞，短影片平台 TikTok 上瘋傳一部影片，一名身穿制服的獄警竟然窩在牢房內，和囚犯並肩遊玩足球遊戲《FIFA》。畫面中該名獄警全神貫注於遊戲螢幕，身後甚至還有另一名同事站著觀戰，狹小的牢房內更擠進了多達 3 名囚犯圍觀。而該影片明顯是囚犯用屬於違禁品的手機非法拍攝並上傳，還配上文字「他試圖逃跑」（He try run）當作標題，引起眾人批評監獄形同虛設。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋"
社會中心／綜合報導地下停車場，驚傳喋血案件！天道盟綽號"黑狗"的一名賴姓大哥，週一中午，在台北市西門町的一處停車場，被人砍傷，雙腳腳筋斷裂，恐怕殘廢，犯案的兩名男子，還在現場冷笑，等員警來抓，警方初步調查，嫌犯也是天道盟成員，宣稱不滿被害人曾經設局，羞辱幫內另一名大哥〝高寶勝〞，才會埋伏報仇。員警大聲喝令，要眼前這兩名穿著黑衣的男子趴下，只見嫌犯高舉雙手，相當配合，就在幾分鐘前，他們兩人持刀尋仇，把一名天道盟的賴姓大哥，砍到血濺地下停車場，兩腳的傷口，深可見骨。來到事發現場，地上的血跡，依舊清晰可見，觸目驚心。目擊者說，兩人尾隨在他後面，突然就不知道什麼原因，就把他兩隻腳小腿那個腳筋砍斷，然後就出血這樣。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）事發在台北市萬華區，週一下午兩點左右，位在西門町的一棟大樓地下停車場，警方調查，被砍的賴姓男子，是天道盟的大咖，江湖上人稱"黑狗"。他疑似在幾年前，設局羞辱同為天道盟不倒會大哥的"南萬華教父"高寶勝。今年十月中，高寶勝癌症過世，12月1號，在板橋殯儀館舉辦告別式之後，他的義子徐姓男子，就帶著一名小弟，持開山刀埋伏報仇，當場砍斷黑狗的雙腳腳筋，兩人犯案後，還報警自首，留在原地冷笑，等待警方到場。知情人士表示，恩怨是很多年前就有恩怨了，兩人就為了土方的事情，而且寶勝被弄得很沒面子，所以他就耿耿於懷，後來很多他們一些大佬兄弟出來喬緩頰，但是寶勝就是一口氣嚥不下來。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）萬華警分局偵查隊副隊長施仁捷表示，現場發現一名腿部刀傷的賴姓民眾，另現場兩名犯嫌，站立於旁稱其所為，惟稱等待律師到場，才願意陳述。根據了解，"黑狗"賴姓男子，平常行事狠辣，是前天道盟盟主羅福助的左右手，1996年8月，時任立委的廖學廣被關狗籠的事件，警方還一度懷疑他涉入其中，這回下半身遭砍十幾刀，雙腳可能因此殘廢，警告意味濃厚，警方擴大調查，要避免黑幫尋仇，引發腥風血雨。原文出處：黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋" 更多民視新聞報導越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具保護令生效竟惱羞成怒砍30刀割喉殺害前女友 劉男羈押禁見3月民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
「阿里山神旅行」將登場 新港奉天宮貼啟動香條
（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）阿里山管理處與新港奉天宮共同主辦的「阿里山神旅行」活動，邀請來自嘉義縣18鄉鎮市與澎湖、金門、馬祖等地媽祖神像，12月19日至22日遊阿里山，新港奉天宮今天貼啟動香條。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
新竹下班時間嚴重車禍！ 4機車遭撞如「保齡球瓶」倒
新竹市 / 綜合報導 下班時間等紅燈，4台機車遭汽車撞擊！新竹市東區 昨 (1)日下班時間，一輛白色轎車突然從等紅燈的車陣中往前開，直直撞倒前方的4部機車，還有一名女騎士連人帶車卡在車前，被拖行了好幾公尺，遭撞騎士3人送醫，2人受到輕傷。 救護車緊急獲報到場，馬路地板上已經倒了好幾部機車，還有人一度被壓在車底，救護人員說：「小姐，這樣有沒有反應，來，叫什麼名字。」救護人員語氣焦急，趕快幫傷者緊急包紮送醫，時間回到幾分鐘前，當時不少汽機車都在停止線後乖乖等紅燈，這時車陣中一輛白色轎車突然往前開，前方的機車瞬間像保齡球瓶般東倒西歪，還有一部直接卡在車前被拖行好幾公尺。遭撞騎士VS.記者說：「聽到鏘鏘鏘，就撞上來了，我還在看，到底是哪一邊，我要閃那個聲音，結果才看完以後，車就整個撞上來了，(那人有沒有怎麼樣)，他比較嚴重，我擦傷而已，有點痛而已。」現場機車倒成一片，車殼零件也散落路面，這起車禍造成1輛汽車及4部機車毀損，事發就在昨日晚上7點多，新竹市東區食品路和西大路的交叉路口，正值下班時間車流量大，事發突然嚇壞附近民眾，目擊民眾說：「我經過的時候，我就聽到有砰砰砰砰的聲音，就看到一個人趴在車底，被壓住，眾人就合力，在旁邊的人全都把機車停著，去幫忙那個人，然後我就趕快報警，叫救護車這樣。」好在有這些熱心民眾，齊心協力抬車在救護車到場前及時救援，遭撞的騎士都沒有生命危險，3人多處擦挫傷送醫治療，2人輕傷拒絕就醫，初步了解駕駛當時疑似恍神肇禍，詳細肇事原因還有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
醫師加班費所得將免稅 最快明年報稅適用
近年來醫療院所醫事人力流失嚴重，為了增加第一線醫師留任意願、保障薪資，健保署今（2）日證實，已獲得財政部及朝野立委支持，醫界也進行多次溝通，未來醫師的加班費所得可以免稅。相關草案已送衛福部，後續將報請行政院審議，經同意後就可上路，最快今（2025）年底公告，明年報稅就可適用。公視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
春水堂公益店新員工「拿錯壺」 3客誤飲清潔液送醫
台北市 / 綜合報導 知名連鎖茶飲店春水堂的台中公益店，驚傳食安意外，因為員工作業疏失，誤把工業用清潔液當成回沖熱茶的熱水，造成3名顧客喉嚨灼傷不適，就醫治療後都已返家，業者表示會負起全責，食安處也介入調查。畫面上可以看到，春水堂公益店大門緊閉，貼上公告店休，因為這間店11月30日傳出食安意外，有員工誤將以「碳酸氫鈉」浸泡清洗的保溫瓶，誤當成回沖熱茶的熱水倒入顧客茶飲中，造成3名顧客喉嚨灼傷，送醫後沒有大礙。業者表示，當天因為新進員工不熟悉流程誤拿，當天立刻陪同顧客就醫，店家將會負擔所有醫療費用，並持續關心顧客健康，台中市食安處已介入調查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話