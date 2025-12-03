下元節將至！4大生肖「脫殼轉運」準備出頭天

命理師點名3生肖準備轉運。（圖／翻攝自pexels）





轉眼間已經來到12月，也迎來重要節日之一（農曆10月15日）下元節，命理師也點名3大生肖宛如脫殼轉運，但也有犯太歲4生肖要注意，尤其屬鼠者要小心不測之憂。

命理師高宏寓指出，下元節後3大生肖「蛇、狗、豬」將脫殼轉運，有貴人提攜、升官發達機會多，不過切記別做壞事，否則再好的運氣也會隨之消散。不過2026年犯太歲的4個生肖「鼠、牛、兔、馬」可把握向神明祈求解災脫困，馬不見得會有什麼事情，但生肖正沖屬鼠就得慎防不測之憂，工作上則切忌急功近利。他也提醒，其實無論生肖沖煞與否，最重要的是平時記得持續陰功積德，才能讓好運不求自來。

高宏寓說明，一年中有3個道教傳統節日，分別是：農曆正月十五日（上元天官賜福），也就是元宵節、農曆七月十五日（中元地官赦罪），也就是中元節、農曆十月十五日（下元水官解厄），則是下元節，其中下元節是道教三官大帝之水官大帝誕辰，也是傳統消災解厄之日。

高宏寓進一步表示，水官大帝為天府、地府、水府三界之神，神格僅次於玉皇上帝，是極為崇高的神祇。每逢十月十五日會下凡人間校戒罪福，為人民消災解厄，下元節也是道教傳統（補財庫、消罪惡）的大好日子。

他也提醒，凡有長期受害者心態、耳朵硬智慧未開者、長年久病不癒、官司糾纏者、易受連累（詐騙）者、精神抑鬱、情感糾葛、運勢低迷、財不易守、過河拆橋、潛移默化顛倒心性，定得把握子時（23：10-00：30）、卯時（05：10-06：30）、辰時（07：10-07：50）、巳時（09：10-10：50）、午時（11：10-12：30）好好檢視自己、誠心懺悔， 祈佑水官大帝開恩解厄過去累劫之罪行，先除障後求財補運，才能脫胎換骨。

