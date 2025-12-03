下元節補財庫必讀 供品清單一次滿足

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

農曆十月十五日是民間俗稱的下元節，紀念水官大帝誕辰，水官大帝是道教中的水神，同時也是三官大帝（又稱三界公）之一。每逢農曆十月十五日，即下凡人間，校戒罪福，為人民消災解厄，所以下元節是道教傳統「補財庫、消罪惡」的大好日子。

農曆十月十五日是水官大帝誕辰（圖／寶島神很大）

許多民眾會選在這一天到廟裡向水官大帝祈願，希望補足財庫、化解經濟中遇到的阻礙，讓接下來的運勢更加平順，相較於農曆新年求財偏向開運，下元節補財庫則像是補充水庫，象徵把生活的財運縫補好，不漏財、不卡關

下元節是消災解厄補財庫的重要日子。（圖／三立新聞網）

準備供品時，許多人會準備代表事業或投資眼光精準的龍眼乾，龍眼乾的果肉為黑色，黑又代表「水」可以補運；象徵好運與圓滿的水果：香蕉、鳳梨、梨子等也都可以拿來祭拜，最後再加上一顆虔誠的心，就能送走厄運招來好運。祭拜完後可拿一張紅紙上寫上姓名、地址及祈求事項，並在敬拜後誦念疏文用金爐燒化，也可以購買屬自己生肖的紙紮一起燒化消災解厄。

除龍眼乾外，也可使用象徵好運與圓滿的水果。（圖／三立新聞網）

在水官大帝生日這天，許多地方廟宇都會舉辦活動，或是請道長搭壇舉行法會，供信徒們參與一起來消災解厄。可以準備供品與金紙到有供奉水官大帝的廟，來祭拜並祝福祂誕辰快樂，相信只要心誠就會則靈，改運的好機會，民眾可要好好把握這一天！

