下八猛藥急救八病！習近平定調三支柱宏觀政策 為「十五五」開局

[Newtalk新聞] 中國中央經濟工作會議今天（11日）在北京閉幕。國家主席習近平親自定調：2026年將實施「更加積極有為」的宏觀政策，以擴大內需、發展新質生產力、深化改革開放為三大支柱，為「十五五」規劃開好新局。

在全球經濟復甦乏力、美歐保護主義升溫、房地產與地方債風險尚未完全出清的背景下，這次會議罕見坦承中國經濟仍面臨「老問題、新挑戰」交織。會議提出「八大重點任務」，專家直言，實際上就是針對當前中國經濟最痛的八大「病灶」開出的八劑「猛藥」。

病灶一：需求疲軟、內需不足（供強需弱，居民消費與投資雙弱）

→ 藥方：任務一「堅持內需主導，建設強大國內市場」

症狀：全球需求放緩導致中國出口依賴症加重，國內居民「不敢花」、企業「不敢投」。這劑藥通過增收計劃、提振消費專項行動、清理服務限制、穩投資（增加中央預算內投資、優化「兩重」「兩新」）、激發民間投資，來築牢內需底盤。國際比喻：類似美國的財政刺激支票，旨在讓中國從「世界工廠」轉向「世界市場」。

病灶二：科技與產業創新能力短板，易被「卡脖子」

→ 藥方：任務二「堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能」

症狀：中美科技戰下，中國關鍵技術依賴進口，創新主體弱。藥方包括建三大國際科創中心（京津冀、長三角、粵港澳）、深化「人工智能＋」、強化企業創新地位、創新科技金融。這是加速從「製造」到「智造」的轉型藥，借鑒矽谷模式，在全球AI競賽中搶位。

病灶三：市場扭曲、營商環境壁壘多，民企活力受抑

→ 藥方：任務三「堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力」

症狀：「內卷式」競爭、地方保護主義、拖欠帳款嚴重，外資與民企信心低迷。藥方有制定全國統一大市場條例、深化國資国企改革、完善民營經濟促進法、健全地方稅體系、深化資本市場改革。這劑改革藥響應IMF對中國公平競爭的呼聲，目的在釋放市場「動物精神」。

病灶四：外部環境惡化、貿易投資萎縮，全球化退潮下的「孤立風險」

→ 藥方：任務四「堅持對外開放，推動多領域合作共贏」

症狀：美歐保護主義升溫，中國出口增速下滑、外資淨流出、供應鏈脫鉤加速（例如新能源產品遭關稅）。這劑藥包括穩步推進制度型開放、擴大服務業自主開放、優化自貿區布局、高質量共建「一帶一路」、發展數字貿易與綠色貿易、商簽更多自貿協定。國際視角：這是中國的「疫苗」策略，對抗「去中國化」趨勢，爭取中間國家（如東盟、拉美）形成新聯盟，維持全球連結而不被邊緣化。

病灶五：城鄉與區域發展不均衡，鄉村與三四線潛力未釋放

→ 藥方：任務五「堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動」

症狀：城鄉差距拉大，鄉村衰退、區域失衡（沿海強內陸弱），導致內需潛力鎖死。藥方包括以縣城為載體的城鎮化與鄉村振興、嚴守耕地紅線、鞏固脫貧成果、支持經濟大省挑大樑、推動海洋經濟。這劑協調藥借鑒聯合國SDGs（可持續發展目標），目的在激活9億農村人口的消費力，形成「全國一盤棋」。

病灶六：環境污染與能源依賴嚴重，氣候變遷壓力加劇

→ 藥方：任務六「堅持『雙碳』引領，推動全面綠色轉型」

症狀：高耗能產業過多、碳排放高企、極端天氣頻發，國際減碳壓力（如歐盟碳邊境稅）增大。藥方有重點行業節能降碳、建新型能源體系、擴大綠電應用、完善碳市場、推進污染防治與「三北」工程。這是綠色轉型的「手術刀」，將環保從「負擔」轉為「機會」，在全球氣候合作中佔先機。

病灶七：人口結構失衡、民生壓力大，就業與福利體系跟不上老化趨勢

→ 藥方：任務七「堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事」

症狀：人口老化加速（生育率低、老齡化率高）、就業競爭激烈（高校畢業生、農民工難穩崗）、醫教資源分配不均。這劑民生藥包括穩崗擴容（重點群體就業）、增加高中與本科學位、優化醫保藥採購、推行長期護理保險、倡導積極婚育觀、確保安全生產。國際比喻：類似日本的「銀髮經濟」政策，旨在緩解「未富先老」危機，提升民眾獲得感，防範社會不穩影響經濟循環。

病灶八：重點領域風險隱患多，房地產與地方債「定時炸彈」

→ 藥方：任務八「堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險」

症狀：房地產庫存高、價格波動大；地方隱性債務積累，財政困難。藥方包括因城施策穩房市（控增量、去庫存、優供給、收購存量房轉保障房）、構建房地產新模式；化解地方債（嚴禁新增隱性債、多渠道化債）。這是防危機的「防火牆」，借鑒2008年全球金融危機教訓，避免硬著陸波及國際市場。

總結對全球投資人來說，這次會議傳遞三個清晰信號：

※ 中國不再指望外部需求救市，2026年將全力做強「內循環」，外貿企業需做好訂單下滑準備；

※ 科技、綠色、消費三大領域將迎來政策與資金密集傾斜，外資若能卡位這些賽道，仍有可觀機會；

※ 房地產與地方債風險將「軟著陸」而非硬崩盤，系統性金融危機概率大幅下降。

這次會議不是簡單的年度例會，而是中國經濟的「轉型宣言」。中國試圖用這八劑藥形成一套「中醫式」綜合療法：先穩內需與風險，再攻創新與改革，外加開放與協調，最後補綠色與民生。針對中國經濟遭受外部衝擊（貿易戰、脫鉤）、內部轉型痛（創新不足、債務風險）、長期挑戰（老化、氣候）的「多症並發」開出處方。試圖把一個高度依賴出口與房地產的老引擎，換成內需＋新質生產力的新引擎。至於成效如何還有待時間、市場驗證。

