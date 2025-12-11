下八猛藥急救八病！習近平定調三支柱宏觀政策 為「十五五」開局
[Newtalk新聞] 中國中央經濟工作會議今天（11日）在北京閉幕。國家主席習近平親自定調：2026年將實施「更加積極有為」的宏觀政策，以擴大內需、發展新質生產力、深化改革開放為三大支柱，為「十五五」規劃開好新局。
在全球經濟復甦乏力、美歐保護主義升溫、房地產與地方債風險尚未完全出清的背景下，這次會議罕見坦承中國經濟仍面臨「老問題、新挑戰」交織。會議提出「八大重點任務」，專家直言，實際上就是針對當前中國經濟最痛的八大「病灶」開出的八劑「猛藥」。
病灶一：需求疲軟、內需不足（供強需弱，居民消費與投資雙弱）
→ 藥方：任務一「堅持內需主導，建設強大國內市場」
症狀：全球需求放緩導致中國出口依賴症加重，國內居民「不敢花」、企業「不敢投」。這劑藥通過增收計劃、提振消費專項行動、清理服務限制、穩投資（增加中央預算內投資、優化「兩重」「兩新」）、激發民間投資，來築牢內需底盤。國際比喻：類似美國的財政刺激支票，旨在讓中國從「世界工廠」轉向「世界市場」。
病灶二：科技與產業創新能力短板，易被「卡脖子」
→ 藥方：任務二「堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能」
症狀：中美科技戰下，中國關鍵技術依賴進口，創新主體弱。藥方包括建三大國際科創中心（京津冀、長三角、粵港澳）、深化「人工智能＋」、強化企業創新地位、創新科技金融。這是加速從「製造」到「智造」的轉型藥，借鑒矽谷模式，在全球AI競賽中搶位。
病灶三：市場扭曲、營商環境壁壘多，民企活力受抑
→ 藥方：任務三「堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力」
症狀：「內卷式」競爭、地方保護主義、拖欠帳款嚴重，外資與民企信心低迷。藥方有制定全國統一大市場條例、深化國資国企改革、完善民營經濟促進法、健全地方稅體系、深化資本市場改革。這劑改革藥響應IMF對中國公平競爭的呼聲，目的在釋放市場「動物精神」。
病灶四：外部環境惡化、貿易投資萎縮，全球化退潮下的「孤立風險」
→ 藥方：任務四「堅持對外開放，推動多領域合作共贏」
症狀：美歐保護主義升溫，中國出口增速下滑、外資淨流出、供應鏈脫鉤加速（例如新能源產品遭關稅）。這劑藥包括穩步推進制度型開放、擴大服務業自主開放、優化自貿區布局、高質量共建「一帶一路」、發展數字貿易與綠色貿易、商簽更多自貿協定。國際視角：這是中國的「疫苗」策略，對抗「去中國化」趨勢，爭取中間國家（如東盟、拉美）形成新聯盟，維持全球連結而不被邊緣化。
病灶五：城鄉與區域發展不均衡，鄉村與三四線潛力未釋放
→ 藥方：任務五「堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動」
症狀：城鄉差距拉大，鄉村衰退、區域失衡（沿海強內陸弱），導致內需潛力鎖死。藥方包括以縣城為載體的城鎮化與鄉村振興、嚴守耕地紅線、鞏固脫貧成果、支持經濟大省挑大樑、推動海洋經濟。這劑協調藥借鑒聯合國SDGs（可持續發展目標），目的在激活9億農村人口的消費力，形成「全國一盤棋」。
病灶六：環境污染與能源依賴嚴重，氣候變遷壓力加劇
→ 藥方：任務六「堅持『雙碳』引領，推動全面綠色轉型」
症狀：高耗能產業過多、碳排放高企、極端天氣頻發，國際減碳壓力（如歐盟碳邊境稅）增大。藥方有重點行業節能降碳、建新型能源體系、擴大綠電應用、完善碳市場、推進污染防治與「三北」工程。這是綠色轉型的「手術刀」，將環保從「負擔」轉為「機會」，在全球氣候合作中佔先機。
病灶七：人口結構失衡、民生壓力大，就業與福利體系跟不上老化趨勢
→ 藥方：任務七「堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事」
症狀：人口老化加速（生育率低、老齡化率高）、就業競爭激烈（高校畢業生、農民工難穩崗）、醫教資源分配不均。這劑民生藥包括穩崗擴容（重點群體就業）、增加高中與本科學位、優化醫保藥採購、推行長期護理保險、倡導積極婚育觀、確保安全生產。國際比喻：類似日本的「銀髮經濟」政策，旨在緩解「未富先老」危機，提升民眾獲得感，防範社會不穩影響經濟循環。
病灶八：重點領域風險隱患多，房地產與地方債「定時炸彈」
→ 藥方：任務八「堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險」
症狀：房地產庫存高、價格波動大；地方隱性債務積累，財政困難。藥方包括因城施策穩房市（控增量、去庫存、優供給、收購存量房轉保障房）、構建房地產新模式；化解地方債（嚴禁新增隱性債、多渠道化債）。這是防危機的「防火牆」，借鑒2008年全球金融危機教訓，避免硬著陸波及國際市場。
總結對全球投資人來說，這次會議傳遞三個清晰信號：
※ 中國不再指望外部需求救市，2026年將全力做強「內循環」，外貿企業需做好訂單下滑準備；
※ 科技、綠色、消費三大領域將迎來政策與資金密集傾斜，外資若能卡位這些賽道，仍有可觀機會；
※ 房地產與地方債風險將「軟著陸」而非硬崩盤，系統性金融危機概率大幅下降。
這次會議不是簡單的年度例會，而是中國經濟的「轉型宣言」。中國試圖用這八劑藥形成一套「中醫式」綜合療法：先穩內需與風險，再攻創新與改革，外加開放與協調，最後補綠色與民生。針對中國經濟遭受外部衝擊（貿易戰、脫鉤）、內部轉型痛（創新不足、債務風險）、長期挑戰（老化、氣候）的「多症並發」開出處方。試圖把一個高度依賴出口與房地產的老引擎，換成內需＋新質生產力的新引擎。至於成效如何還有待時間、市場驗證。
更多Newtalk新聞報導
盧安達否認南基伍停火違規 指責剛果、蒲隆地軍隊攻擊平民413死、逾千難民湧入
楊宏基觀點》溫水煮青蛙的「第四次台海危機」？！中國海軍大規模部署的區域緊張與挑戰
其他人也在看
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 115
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 18
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 33
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 6
釣到請1個月喝咖啡！ 咖啡店徵勇者移除「鱷雀鱔」
嘉義六腳鄉的三義村，村子裡面的放生池，被人丟進一隻俗稱鱷魚火箭的鱷雀鱔，吃掉了池裡的吳郭魚，讓村民很頭痛，於是當地咖啡廳的老闆娘發出通緝令，只要釣起鱷雀鱔的釣客，就有免費咖啡可以喝，一天一杯喝一個月，有中北部釣客特地跑來，9號上午這鱷雀鱔終於上鉤了。 #咖啡#鱷雀鱔#免費東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 4
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 32
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 214
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 4
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 15
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 20
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 1
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 17 分鐘前 ・ 50
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 196
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 66