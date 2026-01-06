「下午不用來上班了」！女律師控呂秋遠逼墮胎 求償150萬首度開庭

即時中心／林韋慈報導

40歲女律師林沄蓁於2023年進入知名律師呂秋遠經營的「宇達經貿法律事務所」實習，兩人期間產生感情關係。然而林女懷孕後，指控呂秋遠對她施壓要求墮胎，並表明若生下孩子將「無法繼續共事」。林女堅持留下孩子後，隔日即被告知「不用再來上班」，憤而離職，隨後向台北市勞動局申訴事務所涉有「懷孕歧視」，並另向法院提起民事求償150萬元。

台北市勞動局性別平等工作會已認定宇達經貿法律事務所構成懷孕歧視，裁罰30萬元，並依法公布雇主呂秋遠姓名。相關求償案今（6）日於台北地院開庭，呂秋遠未到庭，但由委任律師出庭，否認有懷孕歧視行為。林沄蓁庭後受訪時表示，孩子出生至今，呂秋遠未曾支付任何費用，也未表達關心。法院訂於1月30日宣判。

林女指出，她於2023年3月1日進入該事務所實習，月薪3萬元，同年7月10日發現懷孕並告知呂秋遠後，對方多次要求她墮胎。8月1日，呂再次致電要求她終止妊娠，並邀約外出談判；由於呂秋遠為事務所負責人，掌握其工作權益，她因畏懼而回覆已前往婦產科諮詢人工流產事宜。

隔日，呂秋遠邀她共進午餐，並詢問墮胎進度，直言若她仍無法做出決定，「整件事就到此為止，下午也不用來上班了，畢竟我沒有辦法再等待這件事。」林女認為對方是假藉用餐之名，實際上是施壓她完成墮胎，為避免衝突，當天即收拾私人物品離開事務所。

林沄蓁強調，呂秋遠執業多年，為家事法領域知名律師，案件量龐大、財力雄厚，相較之下，她仍處於實習階段，雙方權力與資源落差，已構成實質壓迫。

