下午嘴饞又想喝手搖？先喝水10分鐘，醫師教你分辨真假飢餓

明明中午才吃過飯，卻又忍不住找零食，尤其下午就想吃甜點、喝手搖飲？家醫科醫師陳欣湄指出，很多時候這並不是飢餓，而是身體缺水。只要先喝杯水、過10分鐘，給身體一點時間，你就能分辨飢餓的真假，甚至撲滅下午茶甜點的慾望。

陳醫師解釋，大腦中負責「口渴」和「飢餓」的區域非常接近，水分不足時，大腦可能把口渴訊號誤判成能量需求。研究也發現，控制覓食的神經回路會在缺水時被啟動，這就是為什麼你下午想吃的通常不是正餐，而是甜食或零食。簡單說，是身體想喝水，大腦卻傳出「你餓了」的訊號。

如果突然嘴饞，陳醫師建議先喝一杯250到300毫升的開水，等10分鐘，再問自己到底還餓不餓。很多人會發現，原本那種「一定要吃點東西」的感覺會慢慢消失。真正餓的人會想吃正餐，而假性飢餓的人多半只會想吃甜食、零食或冰飲。

每天喝多少水才夠？陳醫師提供簡單公式。體重乘以30到35毫升。舉例來說，一個50公斤的人，每天大約需要1500到1800毫升的水。喝水不需要一次灌完，分散在一天中補充最有效。尤其早上起床、上午或下午工作時、餐前半小時，如果能適量補水，就會發現嘴饞的感覺明顯下降。



