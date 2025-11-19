下午會面黃國昌 鄭麗文：藍白合作帶給台灣無限光明與希望

國民黨主席鄭麗文19日主持中常會，會中向中常委報告即將與民眾黨主席黃國昌會面。(記者張嘉明攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日下午將與民眾黨主席黃國昌會面，國民黨為此提早一小時召開中常會，鄭麗文於會中致詞表示，希望今天雙方都展現最大的誠意與善意，讓高度焦慮的台灣社會某種程度上能安心，在野黨一定不負大家的期待與眾望，成為守護台灣民主、穩定台海局勢最重要且負責任的這股政治定海神針，藍白合作才會帶給台灣無限的光明與希望。

鄭麗文表示，她上任後非常重視在野、藍白合作，希望配合明年大選加快腳步、加速作業，希望為國民黨贏得最多席次、最大的得票、全面的勝利，確保在野力量勝選，藍白合是必須邁進及努力的重要工作，過程中國民黨釋出最大的誠意與善意，也同時感受到友黨民眾黨釋出同樣的期待。

鄭麗文指出，過去一年是有記憶以來立院最辛苦艱難、分分秒秒必須備戰的一年，也因為這樣特殊的大環境，在野藍白在立院已經有非常多合作的經驗，以及並肩作戰的情誼，除了國會有這樣的需要，未來的大選也有。

鄭麗文說，今天是第一次禮貌性拜會，副主席李乾龍在鶯歌特別訂製的一對台灣藍鵲，鵲上枝頭、喜上眉梢，非常喜氣，代表藍白共行，台灣一定要贏，主軸是用行動顧台灣這樣的共同願望。而雙方主席會談的主題，會提到為什麼兩大在野黨這麼重視有誠意的合作事宜。

鄭麗文指出，除了國會的經驗，明年地方選舉如何符合民意的期待，保護台灣的民主憲政，落實民主精神裡最重要的地方自治，從地方到中央，地方選舉到中央國會的合作，希望今天雙方都展現最大的誠意與善意，讓高度焦慮的台灣社會某種程度上能安心，在野黨一定不負大家的期待與眾望，成為守護台灣民主、穩定台海局勢最重要且負責任的這股政治的定海神針，藍白合作才會帶給台灣無限的光明與希望。

國民黨主席鄭麗文前往北市議會拜會國民黨籍市議員並致詞。(記者田裕華攝)

