下午淚灑記者會！賴瑞隆傍晚向女童媽媽當面致歉 雙方取得諒解

民進黨立委賴瑞隆傍晚見到女童媽媽，雙方取得諒解將共同合作助孩子成長。（資料照片／鄒保祥攝）

民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆8歲兒近日遭控校園霸凌，事件延燒多日難平，賴瑞隆今天（7日）下午舉行記者會，會中哽咽向當事女童及家長再次道歉，希望能當面致歉；記者會後，約下午5點，賴瑞隆與女童媽媽終於見到面，並當面表示歉意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。

針對8歲兒涉校園霸凌案，民進黨立委賴瑞隆今天下午再度舉行記者會，並向當事女童及家長道歉，賴瑞隆表示，週五自己到校希望與受害者家長當面表達歉意，女童家長希望賴先看事發錄影帶，並強調自己未來會持續與校方及當事家長溝通。

賴瑞隆透露，在學期末前自己不會再讓孩子到校，也會帶孩子離開該所學校，請當事女童及家長別擔心，未來這種情況不會再發生，也希望能得到當事家長的原諒。至於是否會持續競選市長，賴瑞隆話不說死，僅稱現在最重要的事處理孩子的事，要讓孩子、當事女童及對方家長都回到正常生活，讓孩子在沒有壓力、健康快樂的學習環境，「現在沒有任何事情比兩個孩子健康學習更重要」。

就在記者會後，約晚間5點左右，女童媽媽終於與賴見到面，賴瑞隆也當面表示歉意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。據《ETtoday新聞雲》報導，女童媽媽接受賴的誠意，也非常敬佩他當爸爸的責任與擔當，她跟先生也感受到善意，本身的初衷也是希望制止傷害，得到抱歉，不是要對對方小朋友怎麼樣。

女童媽媽說，既然現在全部排程好，就照這樣去執行，至於法律部分會去解除，其他流程交由學校完成，感謝賴瑞隆願意用這麼快速的時間出來處理問題，希望大家小孩都可以好好成長，人生很漫長，做人是一件終生學習的事情。



