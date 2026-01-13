下午茶＝嘴饞？名醫揭「恐怖真相」：害糖尿病、壓力崩盤

記者施春美／台北報導

許多人每到下午會有「喝下午茶」的慾望，醫師劉博仁表示，有時這非意志力的問題，而是生理機制在發出求救訊號，是身體的2大系統「血糖調節」與「腎上腺皮質醇」正在經歷劇烈震盪。醫學研究指出，長期血糖震盪會導致胰島素阻抗，進而糖尿病；長期腎上腺疲勞則是向未來預支體力，陷入惡性循環。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，門診常有患者表示，每天一過了下午3時，他就會腦袋發昏、情緒煩躁，屆時若不來一杯手搖飲或小蛋糕，就無法繼續工作。患者常自責自己意志力太差所致。

想喝下午茶 ≠ 意志薄弱 而是血糖調節、腎上腺皮質醇的警訊

「這不是意志力薄弱問題，而是生理機制在求救！」劉博仁表示，就功能醫學的角度，想喝下午茶不只是「嘴饞」，而是身體的2大系統「血糖調節」與「腎上腺皮質醇」正在經歷一場劇烈的震盪。

劉博仁說明，這背後隱藏著2個問題：

1. 午餐後的「反應性低血糖」

若午餐常以澱粉為主，例如一碗麵、一個便當配白飯，會讓人攝取大量精緻澱粉，血糖會快速飆升。此時，胰島素會大量分泌，以降低血糖。胰島素若常用力過猛，會使血糖在餐後2~3小時（即約下午3、4時）急速下降，甚至低於正常值。

這時大腦偵測到能量不足，會發出指令，要求身體提供「最快能吸收的能量」，而精緻糖就是大腦的首選，使人此時會覺得「非吃甜的不可」。

2. 腎上腺疲勞（HPA 軸失調）的警訊

另一個更深層的原因則與壓力荷爾蒙「皮質醇」有關。正常的皮質醇曲線，以早晨最高，以便讓人清醒應對挑戰，之後慢慢下降。但在長期高壓工作、睡眠不足下，許多人的腎上腺已經過勞。

到了下午，人的皮質醇可能掉得太快、太低，導致身體無法維持足夠的血糖與血壓來應付工作。為了提神，身體會被迫去尋求高糖食物，因為吃糖能瞬間刺激多巴胺與皮質醇的分泌，讓人產生一種「又有精神了」的錯覺。但這其實是一種向未來預支體力的行為，長期會讓腎上腺更疲憊，陷入惡性循環。

劉博仁提供民眾3個生活建議，以避免下午容易疲累。

1. 調整午餐順序：先吃優質蛋白質（肉、魚、蛋），再吃大量纖維（蔬菜），最後才吃澱粉。這能讓血糖曲線平穩，避免下午的血糖大崩盤」。

2. 正確的下午茶：若真的飢餓，別喝含糖飲料。可準備一把無調味堅果、一片 85% 以上的黑巧克力，或一杯無糖豆漿。這些食物能提供穩定的能量，而不是瞬間的煙火。

3. 給自己5分鐘的「留白」：下午3時感到疲憊時，應先離開座位，做5分鐘的深呼吸或伸展。有時大腦需要的不是糖分，而是氧氣與短暫的休息。

