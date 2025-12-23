下午起冷空氣報到！明恐跌破10度 專家：濕冷模式啟動

今天東北季風增強，高溫、低溫均較昨天更低。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（24日）東北季風稍增強，全台低溫約在13至17度，白天桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區可能出現較大雨勢，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，明天起因冷空氣影響，北台灣更濕冷，本島平地最低氣溫可降到10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率高。

中央氣象署於今晨3時許發布濃霧特報，今日清晨台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，高雄已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

濃霧特報。（圖／中央氣象署）

氣象署也在今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風增強，今日上午至明晚（25日）蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨晴朗，西半部有輻射霧、高雄已有濃霧，截至清晨5時02分，各地區平地最低氣溫約在13至17度：北部（桃園大溪區）15.0度、中部（南投竹山鎮）15.7度、南部（高雄內門區）16.6度、東部（花蓮鳳林鎮）12.7度。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，台灣附近有鬆散低雲或霧，無明顯降水回波。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今下午冷空氣逐漸南下，北、東雲量漸增、轉有局部短暫雨、北台氣溫漸降；中南部仍為晴朗偏暖、早晚涼。各地區氣溫為：北部15至26度、中部16至29度、南部17至30度、東部13至29度。

吳德榮指出，明日至週六（27日）冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率高。

吳德榮表示，明日至週六「雪（零度）線」的高度，逐漸降至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖等高山，若水氣配合，皆有零星飄雪機率；而2000公尺左右的高山（太平山等）氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，可能伴隨零星飄雪，但可遇不可求。

吳德榮提到，週日（28日）季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升。下週一、二（29、30日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「濕冷模式啟動！」今日大陸冷氣團開始南下，影響台灣天氣，中部以北及東北部、東部地區天氣轉冷最為明顯，其他地區早晚亦冷。今、明兩天水氣也比較多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區則維持為多雲天氣。

林得恩說，週六、日大陸冷氣團減弱，北部及東北部地區氣溫仍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東半部地區仍有局部短暫雨，新竹以南山區也有零星短暫雨，雨勢跟前2天相比，強度有明顯減弱且範圍縮小的趨勢，其他地區則為多雲到晴天氣。

