下午4點復水變成凌晨？基隆停水災情擴大 4萬戶受影響

基隆市麥金路段近日再度發生大型管線破損事件，造成廣泛區域停水。台灣自來水公司表示，受破管影響，目前已有逾2萬1,000戶停水、約1萬8,000多戶降壓供水，合計超過4萬戶用水戶受到影響。原訂於1月16日下午4時前完成搶修，因施工條件受限與工法調整，預估完工時間延至明（17）日凌晨0時。

根據《中央社》報導，事故發生後，台水緊急封管搶修，並展開大規模開挖作業。第一區管理處處長張子中指出，因麥金路長期有重型車輛通行，研判地面荷重導致管線受損。他表示，本次屬突發性事故，為維護公共安全與穩定供水，決定即刻進行管線更換。

原先規劃以延性鑄鐵管汰換受損管線，但開挖後發現地下管線複雜、施工空間有限，螺絲接合困難，因此改採可焊接的不鏽鋼管。由於需耗時進行焊接作業，導致工期延後。

張子中表示，搶修完工後預估送水2小時內平地地區可恢復供水，高地則需約6小時。為應對臨時缺水，台水目前已調度12輛水車、35組加水桶，並設置10處臨時取水站，同時安排水車巡迴供應，協助民眾應急。

另外，基隆市長謝國樑今（16）日上午會同市府工務處與多位市議員前往現場視察，並聽取搶修簡報。他表示，市府將持續監控搶修進度，並呼籲台水加速汰換老舊管線，建立更有效的數位通報機制，透過多元平台及早發布停水資訊，避免民眾無預警陷入用水困境。目前台水仍持續進行搶修，呼籲受影響住戶耐心等待復水，同時可至加水站或利用水車服務臨時用水。

