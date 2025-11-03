下半年升值蠢動 學者：赴美投資解壓

下半年的匯率飆升風險再起，學者認為華府要求台灣投資美國，有望放緩新台幣升值的壓力。圖為股市示意圖。（本報資料照片）

台灣在今年5月的匯率飆升到1980年代的高點，讓出口業、保險業苦不堪言，而央行作為子彈的緩衝資金水位也降低，讓下半年的匯率飆升風險再起，學者指出，若聯準會再度降息，匯率可能會出現劇烈波動。另有學者認為，華府要求台灣投資美國，有望放緩新台幣升值的壓力。

針對匯率問題，亞太商工總會執行長邱達生指出，新台幣的匯率升值一定會衝擊台灣的傳統產業，因為現在已經受到關稅的壓力，如再沒有弱勢台幣，像是31元的價位，一定會讓傳產有雙重壓力。

但在干預匯率部分有三條紅線，一、對美國的商品貿易順差超過200億美元；二、經常帳順差超過GDP的2％；三、淨買匯金額（單方面進行外匯干預）超過GDP的2％，且在12個月中有超過8個月淨買匯。外界憂心，如果被美國列為匯率操縱國，將衝擊台美關稅談判，最終結果恐拉高關稅。

雖然美國聯準會主席鮑爾在10月降息後放出鷹派言論，但現在看來12月降息的可能性還是很高，且12月還會公布點陣圖，根據聯準會9月的點陣圖來看，明年還會降息，而在降息後，依照過去經驗資金都會跑來亞洲促使亞幣走強，尤其是出口暢旺的國家，台灣就是其中之一。

若未來台幣強勢走升，央行也不能過度干預，只能用相當謹慎的態度應對，假設央行過度干預的話，將會反應到美國財政部明年4月的匯率政策報告。

另有專家表示，外媒算出下半年僅剩45億美元的干預緩衝資金，但這數字是浮動的，後續還會有波動，而新台幣的走勢還是要看美國貨幣政策以及國際資金走向。且央行與美方保持聯繫，目前三紅線，只觸及二條，未來應只是列入操縱國觀察名單。

中大經濟學系教授吳大任表示，台灣出口商的大量美元，在換匯的時候會增加美國供給，理論上推升新台幣的升值，但目前華府鼓勵或者要求台商赴美投資，許多公司在賺取美元後，選擇保留大多數的美元部位以支持未來的投資，此舉可放緩新台幣的升值壓力。

吳大任認為，目前台灣出口創新高主要還是受拉貨潮影響，期趕在較高的美國關稅生效前出貨，這也意味，未來需求可能反轉，甚至反應到股市，對新台幣形成貶值壓力，至於聯準會降息造成的台美利差可能影響匯率，但目前降息幅度低，影響相對有限，匯率的分析應該回到市場供需的基本面。