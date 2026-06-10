下半年推癌症居家化療 衛福部將與金管會研商保單調整
為降低醫療負荷、減輕民眾負擔，衛福部持續推動在宅醫療，金管會今天(10日)邀集保險業者討論醫療險給付調整。衛福部長石崇良表示，衛福部規劃今年下半年推動癌症居家化療，且全癌別均適用。他強調，居家治療對醫院、病患、保險業者而言是三贏做法，衛福部將與金管會積極討論推動。
因應醫療模式改變，金管會10日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則，聚焦住院改門診、一日手術及在宅急症照護三大議題。
對此，衛福部長石崇良10日上午出席立法院衛環委員會前受訪表示，近年來治療模式改變，許多過去需要住院才能進行的治療與處置，已逐漸推向在門診或居家執行，如衛福部自2024年起推動的「在宅急症照護試辦計畫」，讓符合條件的感染症患者可以「在家住院」，方便民眾也減少家屬照護負荷，去年也推動門診抗生素治療，今年下半年則將進一步推動在家癌症治療，規劃全癌別均適用。他說：『(原音)下一步我們也希望去推動在家的癌症治療，好像有些國外的做法就是第一次化學治療在醫院做，如果都沒有問題，裝設人工血管之後，以後也可以選擇在家做化學治療，也避免可能的院內感染的發生，因為癌症的病人基本上免疫力也比較差。』
石崇良指出，現行商業醫療險保單多限制須住院才理賠，導致過去在推動居家醫療時，常接獲第一線醫院反映病患因保險給付問題而拒絕居家治療模式，因此，衛福部正積極與金管會討論，希望能與保險業者溝通，調整給付方式，以因應現代醫療需求。
石崇良強調，根據新型醫療模式實施經驗，居家治療能降低醫療費用，也可提升病床利用率，有助於解決醫院人力短缺與病床需求問題，且若民眾的商業保單中本就有包含相關治療給付，便不應因照護模式改變而不予給付，這是能夠創造三贏的作法，衛福部將積極與金管會研商推動。(編輯：宋皖媛)
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