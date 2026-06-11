下半年推「居家化療」新模式生變？網友憂安全性 石崇良：首次須在醫院

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記者簡浩正／台北報導

衛福部自前年起陸續推動「在宅急症照護試辦計畫」與「提早出院模式」等。（示意圖／資料照）

醫療治療模式改變，許多手術處置無需住院。衛福部長石崇良昨表示將參照國外經驗，希望今年下半年推動「全癌別在家癌症治療」，減少院內感染發生。不過外界憂心居家化療的安全性。石崇良今（11）日表示，將先明列支付制度及照顧規範，目前癌症品質認證醫院達90家左右，會由這些醫院建立團隊進行。

衛福部自前年起陸續推動「在宅急症照護試辦計畫」與「提早出院模式」，讓符合條件的感染症患者可以「在家住院」，方便民眾也減少家人照護負擔；去年也推動門診抗生素治療（OPAT）。

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石崇良昨日在立院衛環會受訪時提及，衛福部參照國外經驗，規劃於今（2026）年下半年進一步推動「在家癌症治療」，減少院內感染發生。但外界憂心相關配套措施若不足，會不會衍生安全等其他問題。

有關在家化療規劃，石崇良表示將明列支付制度及照顧規範，會由目前90家癌症品質認證醫院進行。（圖／記者簡浩正攝影）

對此，石崇良今日出席「守護原住民族健康」記者會，會後受訪表示，前年開始進行感染症在家住院，並接受治療及靜脈注射，去年開始推出OPAT治療，「這樣的概念從感染症擴大到癌症治療，道理其實相同」，如果行動方便可以到醫院門診來施打，並有給付24小時的輸液幫浦可帶回家治療，隔天再到醫院來更換。行動比較不方便者，就透過醫院或社區居家護理所、診所合作，到家裡面去執行。

他說，這個概念是從感染症擴大到癌症治療，特別是化療有的需要24小時治療也是如此。居家癌症治療其實和現行的在家住院計畫及OPAT一樣、都是一個選項，第一次都要在醫院治療，醫院組成照顧計畫，未來會有相關指引。如第一次或前1、2次都在醫院治療，來觀察治療過程中有沒有不良反應或嚴重副作用，若相當穩定則且實施。

石崇良指出，為避免患者在家中有藥物外漏情形，還要裝設人工血管等，再去搭配照顧計畫，透過遠端監測及癌症中心提供必要的即時服務，讓醫院慢慢建立內部作業及團隊、人員訓練等，都是一步一步來到位。健保也要開放合理給付，讓想接受這樣的治療團隊、醫院來做，符合未來民眾需要。

他說，國內癌症病人死亡率逐漸下降，但隨著高齡化發生率卻持續增加。在照顧人力資源有限下，要嘗試多種不同模式，讓不同能力的患者有不同選擇。「而這在其他國家如法、英、美國等都有相關的政策與給付，並非憑空想像。」

媒體詢問措施何時上路？石崇良表示，會明列支付制度及照顧規範訂出、醫療團隊也需要準備，因癌症病人比較有集中化趨勢，大都在90家癌症品質認證醫院治療，因此會由這些醫院建立團隊進行居家治療。即從過去照顧感染症的經驗，擴大到癌症照顧。

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