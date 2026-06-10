下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
2026年下半年即將展開，命理師小孟老師公布最新星座運勢排行榜，受到木星進入獅子座影響，整體市場與投資氛圍持續升溫，其中獅子座更成為下半年最大贏家，不僅事業運強勢翻揚，財運也同步爆發；反觀巨蟹座、摩羯座等星座則需特別留意財務風險與破財問題。
在感情運方面，前三名依序為天蠍座、射手座與金牛座。天蠍座桃花運旺盛，單身者容易吸引追求者，有伴侶者感情甜蜜升溫；射手座則有望透過網路交友或異地緣分找到理想對象；金牛座單身者相親成功率提高，已有伴侶者也能有效抵禦感情干擾。
事業運部分則由摩羯座奪冠。小孟老師表示，摩羯座下半年業績表現亮眼，職場糾紛也有望在10月後逐漸化解。雙子座排名第二，容易受到主管賞識，能見度大增；獅子座則因木星加持，職場貴人運旺盛，轉職或創業都有不錯發展機會。
財運排行榜方面，獅子座勇奪第一名。由於木星進入本命宮，偏財運明顯提升，投資、獎金甚至意外之財都有機會進帳。不過老師也提醒，獅子座切忌過度槓桿操作，以免財富來得快、去得也快。處女座則有海外商機與高薪挖角機會，牡羊座則容易發現新的投資機會與熱門標的。
另一方面，下半年需特別注意財運的星座包括巨蟹座、金牛座與摩羯座。巨蟹座容易遇到交通罰單、詐騙或額外支出；金牛座則不宜借錢給他人，也要避免衝動消費；摩羯座則須慎防投資套牢與過度加碼風險。
對於市場走勢，小孟老師認為，在木星進入獅子座與選舉題材帶動下，資金仍將持續流向股市，台股長線仍偏樂觀，但期間可能出現5%至10%的修正震盪。他提醒投資人，不必過度恐慌短期回檔，應以長線角度看待市場變化，避免被悲觀消息影響判斷。至於房市，他則建議有購屋計畫的民眾可再觀望，認為2027年可能出現更有利的進場時機。
（封面圖／翻攝《小孟老師星座塔羅》YT頻道）
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