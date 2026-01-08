下厝仔社區啟動藝文共學！ 長者手作溫暖社區活化

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】林內下厝仔社區近日啟動「活躍老化．藝文共學」課程，由社區協會結合雲科大專業團隊規劃，財團法人亞德客有美公益慈善基金會贊助，邀請65歲以上長者以藝文手作連結在地文化，提升社區互動與身心健康，讓長者安心在地老化、持續學習與社會參與。

林內下厝仔社區啟動「活躍 老化藝文共學」課程。(記者廖承恩翻攝)

課程設計以「低門檻、重陪伴」為核心，整合藝文創作、生活美學、感官刺激與生命經驗分享，透過社區共學模式促進長者身心活化。內容豐富多元，包括橙心橙意風鈴、傳統剪紙、版畫紅包袋、端午香包、母親節永生花小夜燈，以及蝶谷巴特面紙盒、馬賽克桌墊、珍珠畫、多肉盆栽等手作，兼顧實用性與美感。

首堂課「橙心橙意風鈴吊飾」以乾燥柳丁片、肉桂、乾燥花與繩線製作，連結古坑柳丁節在地文化。長者在創作中回憶務農與節慶生活，分享人生故事，笑聲與風鈴聲交織，現場氣氛溫暖而專注，充分體現課程陪伴與社交功能。

課程陪伴長者手作，重拾生 活價值，展現自在生命力。(記者廖承恩翻攝)

下厝仔社區城鄉發展協會總幹事陳立萍表示，課程不僅是手作學習，更是一種陪伴與情感交流，讓長者在自在環境中肯定生活價值、建立社會連結，也鼓勵走出家門，持續參與社區生活。課程末還將舉辦成果發表與同樂座談會，完整呈現長輩學習歷程。

雲林縣政府指出，高齡友善社區的核心在於讓長者安心生活、持續社會參與。下厝仔社區以藝文共學結合地方文化與大學專業力量，豐富長者學習內涵，強化社區支持網絡，具體呼應活躍老化政策。縣府肯定計畫展現社區自主、跨域合作與永續發展的實踐成果，未來將持續鼓勵更多社區投入高齡友善與在地老化行動。

高齡友善社區讓長者安心生 活，持續參與社會互動。(記者廖承恩翻攝)

「活躍老化．藝文共學」課程目前持續招生中，對象為設籍或居住於林內鄉、65歲以上長者，以獨居、弱勢或行動能力尚可者優先，名額限20人，額滿為止。社區歡迎長輩及家屬報名參加，一同在社區中學習、交流，迎接健康、尊嚴與溫暖的熟齡生活。