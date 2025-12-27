下周二起「北東轉雨」一路濕到元旦後，1月上旬還有冷空氣來襲。（本刊資料照）

氣象署今（27）日說明，週日一氣溫回升，週二起東北季風再增強，北東轉雨，接下來12月30日至1月3日東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週日一氣溫回升 週二起北東轉雨

氣象署指出，12月29日北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，台中以南日夜溫差大；水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，尤其基隆北海岸、宜蘭降雨較廣泛，其他地區多雲。

氣象署表示，12月29日低溫預測西半部、宜蘭14至17度，台東及澎湖18至19度，金門、馬祖13至14度；高溫預測:北部、宜花22至24度，中南部、台東25至27度，澎湖21度，金門20度，馬祖17度。

跨年天氣出爐 1月上旬還有冷空氣來襲

氣象署表示，12月30日至1月3日東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

12月30日至1月3日低溫預測，台灣各地及澎金馬14至19度；高溫預測:北部及宜蘭19至21度，花東20至24度，中南部24至27度，澎湖19至21度，金門17至20度，馬祖13至17度。

氣象署表示，1月4日至1月6日另一波冷空氣南下及影響，北部及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦較冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；後期冷空氣影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

