下周冷氣團報到！台鐵部分員工未領到「禦寒外套」 工會籲儘速提供
台灣天氣型態進入冬天已過大半時間，而周二又有冷氣團報到，近日傳出部分台鐵員工仍未領到「禦寒外套」，只能向前輩借用舊制服應急，還得擔心穿其他外套值勤恐觸犯服裝儀容規定被記點。台鐵產業工會呼籲，台鐵應檢討採購程序，並提供過渡性配套措施；對此，台鐵也做出回應了。
台鐵產業工會秘書長朱智宇指出，北部及中區運務單位影響最為明顯，尤其是調車人員與新進員工；有新進員工等了一年仍未領到制服，迫使他們須向前輩借用舊制服應急。朱智宇指出，其他軌道機構如高鐵、北捷的新進員工，通常在報到後兩到三個星期就可領到制服，但台鐵公司化後採分區採購流程，北、中、南、東各區完成採購後再逐一報送總公司核撥經費，使作業時間拉長，成為制服遲發的主要原因。
朱智宇呼籲，台鐵除應檢討現行採購機制外，也應短期提供彈性配套，例如暫時統一規定員工穿素色服裝搭配反光背心，讓尚未領到制服的員工有過渡性因應措施。他強調，制服是公司化管理的重要指標，新進員工應在正式報到當天即可領到制服，以提升向心力與認同感。
針對工會的說法，台鐵公司隨即回應，防寒外套採購案因前廠商嚴重逾期違約，已依法解除契約並列入黑名單。經重新招標，運務防寒外套共1200件，於去年11月開標、決標，第1批442件已於今年1月8日驗收並發放北區員工，第2批758件預計今年2月初交付中、南、東區員工，屆時所有員工將全面領到。
台鐵表示，由於採購流程較長，對新進員工制服發放期程會持續檢討，並調整部分採購程序以提早啟動作業；同時強調，將兼顧服儀標準與員工權益，確保冬季寒冷期間，所有員工均能順利領到禦寒外套。
