下周冷高壓南下！不排除大陸冷氣團等級 新颱風沒了

目前太平洋上除了輕度颱風天琴，原本還有一個熱帶性低氣壓，該熱帶低壓原為在麻六甲海峽活動的熱帶氣旋「Senyar」，一度有機會在今（29）日晚間增強為颱風「洛鞍」。但氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文指出，Senyar逐漸消散。另一粉專「氣象報馬仔」則提醒，一波冷高壓預期於下周三（12月3日）南下影響台灣，將影響到下周五（12月5日）清晨，不排除強度有增強為大陸冷氣團之趨勢。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」傍晚發文表示，「Senyar」逐漸消散，無法成為第28號颱風了，粉專小編還感嘆，「這個季節南海颱風生存真的不容易。」

「氣象報馬仔」則在臉書粉專發文提醒，接著就要特別注意另一波冷高壓變化，預計於下周三會南下影響台灣，並持續影響到下周五清晨，該波強冷空氣路徑較為南衝，且速度偏快，研判下周三晚間起各地氣溫將出現明顯轉變，尤其北部與東北部的降溫最為迅速。

該粉專進一步指出，下周三晚間到下周四（12月4日）清晨將會是這波冷空氣影響下最冷的時段，亦不排除強度有增強為大陸冷氣團的趨勢，且隨著強冷空氣快速南下，下周三入夜後，氣溫可能會發生驟降，並因為冷空氣影響加劇，各地會冷得相當有感。

