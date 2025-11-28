下周北部探15度「有機會冷氣團達標？」 氣象署回應了

本週末東北季風減弱，各地白天轉暖、多雲到晴，適合外出；但下周二起新一波東北季風增強，桃園以北及東半部降雨變多。（示意圖／Pixabay）





明天至周一東北季風減弱，全台白天高溫回升，各地多雲到晴，僅恆春半島與東半部有零星短暫雨。不過好天氣維持時間有限，下周二起新一波較強東北季風報到，雨區擴大、北台氣溫明顯下滑，清晨低溫約15、16度，空曠地區還有機會下探12、13度，至於是否有機會冷氣團達標，氣象署也做出回應。

氣象署預報員賴欣國指出，周六將是未來一週天氣最好的一天，各地以晴到多雲為主，只有恆春半島有零星降雨。周日、下周一水氣稍增，中部以北山區及宜蘭、花東降雨機率提高，基隆北海岸、東半部與恆春半島也會出現局部短暫雨，其餘地區仍以多雲到晴為主。

溫度方面，周六到下周一白天暖和，西半部高溫約26到28度，東半部約24到25度。不過清晨仍偏涼，賴欣國提醒，周末兩天清晨在輻射冷卻作用下，各地低溫約16度左右，空曠地區甚至可能低於14度，西半部日夜溫差可達10度，早出晚歸民眾要注意保暖。

下周二起，新一波東北季風增強，將影響至周四。氣象署預估，桃園以北、東半部及恆春半島將有局部短暫雨，中部以北山區也有零星降雨，整體天氣偏濕涼。北部白天高溫周二約25度，周三、周四進一步降至21度左右，早晚低溫僅15到16度，空曠地區不排除再降1至2度。中南部白天高溫影響較小，仍有26到28度，但早晚也會略感涼意。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文指出，12月2日深夜起可能有更強冷空氣南下，有機會達到入冬首波大陸冷氣團等級，將是今年以來最有感的一次降溫，提醒民眾提前準備保暖衣物。對此氣象署則表示，目前研判下周這波以東北季風等級為主，是否提升為冷氣團仍需持續觀察。

