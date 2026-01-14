下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍

生活中心／施郁韻報導

下週二起新的一波強冷空氣又將南下。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。

中央氣象署指出，今（14）日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，應做好保暖的措施；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象專家林得恩則在「林老師氣象站」中表示，「下一波強冷氣團！」把握好本週短暫回暖的好天氣，下週天氣型態又將再度轉變。據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下週二（20日）起，新的一波強冷空氣又將南下。

林得恩提到，它有以下3個重要特徵：第一，冷空氣強度不弱，至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，也有升級至寒流的潛力。第二，冷的時間至少在3至4天以上，評估影響時間在20日至23日。第三，冷的型態為先濕冷、後轉乾冷。

林得恩說，初期迎風面的桃園以北及宜蘭地區都有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

