下周四迎聖誕節！小孟老師曝「5星座」財運將回魂

下周四（25日）將迎接聖誕節，許多民眾忙著約聚餐、玩交換禮物，不知不覺花錢如流水，對此命理專家小孟老師分享「5星座在聖誕節前後財運即將回魂」，引發網友關注。

＊以下民間說法，僅供讀者參考＊

命理專家小孟老師在粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，表示牡羊座、雙魚座、射手座、獅子座，以及金牛座等5星座，在聖誕節前後財運即將回魂：

牡羊座：牡羊座的人在聖誕前夕工作與財運上會非常積極進取，不怕麻煩，有機會就努力，且會想辦法拓展自己賺錢的機會跟領域，除了努力上值得嘉許之外，又擁有不錯的運氣，所以財運算是運勢良好，再加上個人努力，而有好成績；而在聖誕節也會有跨國合作的機會，可能是客人多有國際背景，不過在投資理財上需要特別謹慎，若要投資不動產可以考慮，會看到不錯的物件，也容易遇到貴人，或是事業更上一層樓的新契機，建議有機會多認識新朋友，也多聊天相處，會有好運氣。

雙魚座：雙魚座在聖誕節的好運氣來自於過去有替自己儲蓄的習慣，或者投資儲蓄相關的項目，在這段時間過去的努力會出現回報，長期投資的產品也開始獲利，建議雙魚座的朋友可以好好努力工作，正財運也會有好的收穫，雖然這對雙魚座來說似乎還不能滿足，仍想追求更好的收入，但正是要趁這段時間靠爆發的決心持續努力，接下來才會有更好的回饋；在正財方面，很適合在聖誕節做新的目標規畫，會有好的轉職機會出現，或者可以經營副業，準備協槓人生，都會有好收入。至於副業發展上應耐心經營，這段時間可以邊經營邊認識人脈，有機會多認識人容易遇到事業上的貴人，可以多多留意。