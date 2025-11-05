下周恐有颱風撲向台灣 氣象署曝最新路徑

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導

受到東北季風的影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，雖然今（5）日迎風面地區，桃園以北、宜蘭、花蓮為雲多偶有降雨的天氣型態，但隨著下半天的水氣逐漸減少，直到明（6）日將會更少，天氣轉為晴朗。至於颱風的最新動態，氣象署指出，目前位在菲律賓南側的海鷗颱風已轉為中颱，未來對台灣沒有直接影響；但是關島海面附近熱帶性低氣壓，未來將朝西北西方向前進，預計最快在今晚成輕度颱風，並在下週抵達台灣附近。

黃恩鴻表示，目前東亞附近有2個熱帶系統，其中一個是位於菲律賓南側的颱風海鷗，目前已轉為中度颱風，推測未來在經過菲律賓陸地後，將持續朝西，往中南半島方向前進，「對台灣沒有直接影響。」

至於另外一個則是位在關島海面附近的熱帶性低氣壓，黃恩鴻直指，其旋轉中心明顯，預估今晚最快形成輕度颱風，未來將朝西北西前進，在下週到台灣附近；該熱帶性低氣壓將逐漸增強，並在週末時到菲律賓東方海面，下週一（10日）經過菲律賓北側陸地後，下週會明顯北轉，其角度及時間會影響台灣天氣，若提早進入台灣東半外海，熱帶性低氣壓將會北上；若較晚進入台灣海面南側，甚至有可能會進入台灣西南方陸地。

黃恩鴻強調，該熱帶性低氣壓的路徑仍有變化可能，但無論是哪種路徑，下週一（10日）時台灣將會受到其外圍雲系影響，降雨機率增加，下週二（11日）、三（12日）台灣受到熱帶系統影響將更明顯，迎風面地區北部及東半部的雨勢會明顯增加；若未來熱帶性低氣壓靠近台灣，甚至靠近南部，將會使南部陸地接近暴風圈中心，風雨會增加，但路徑變化大，仍然要持續觀察。

未來降雨趨勢部分，黃恩鴻指出，明（6）日東北季風減弱、水氣進一步減少，迎風面有零星降雨，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮有局部雨勢，其他地區可見到陽光。

週五（7日）至週日（9日）各地水氣最少，明顯回溫，各地大致是多雲到晴，但基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮會有局部雨勢。

另外，黃恩鴻也提到，週日（9日）晚間到下週一（10日）要留意下一波東北季風將增強，並為北台灣增加雨勢，北部、宜蘭降雨機率增加，大台北及宜蘭可能有局部大雨。

氣溫方面，黃恩鴻說，北台灣隨著東北季風減弱，溫度明顯回暖，今（5）日到明（6）日的溫度會逐漸回升；在週五（7日）到週日（9日）各地高溫普遍30度，低溫則會逐漸回升到22度到24度，白天感受溫暖舒適，但早晚偏涼。週日（9日）晚間到下週需留意下一波東北季風，雖然強度不明顯，但北部及東部的溫度明顯下降，低溫變化不大，北半部會感受到天氣變化較大，對中南部的影響較小。

