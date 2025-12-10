下周期末考 中央大學校長扮耶誕老人 狂灑「歐趴糖」

中央大學下周將舉辦期末考，並在22日開始放寒假，校長蕭述三近日配合學生會舉辦的活動，裝扮成耶誕老人、搭乘特製雪橇，在校園內出沒發放歐趴糖（All Pass糖），讓學生全都超驚喜，影片曝光後在社群軟體引起討論，不少網友大讚蕭述三很親民，看起來很好玩。

為跟進國際標準，台大、清大、交大、中央等大學將一個學期的時間，從18周縮短至16周，中央大學因此下周就會舉行期末考，12月22日就會開始放寒假，學生會因此規劃歐趴糖活動，邀請校長蕭述三裝扮成耶誕老人，還打造了一輛「特製雪橇車」在校內隨機出沒，直接把歐趴糖丟給路過的學生。

學生收到「耶誕校長」發放的歐趴糖全都超驚喜，雪橇車還在特定地點停下來，讓學生們排隊領取、合照，校方事後分享照片、影片，笑說不要以為是可疑人士，發放禮物的就是校長本人，祝福學生們期末都能順利Pass，歐趴回家放假、過年。

影片曝光後在Threads上吸引逾15萬名網友點閱，大讚「為什麼別人的耶誕節這麼有趣」、「第一次看到校長直接把歐趴糖丟到臉上的」、「校長親自配合欸，太讚了吧」、「校長好可愛，超好笑」、「好想要校長丟的歐趴糖」、「可惡我今天沒課，錯過了嗚嗚」、「校長好活潑，謝謝校長響應活動」。

