下周油價出爐！中油宣布明起汽油價格不調整、柴油調降0.2元

台灣中油公司自明（17）日凌晨0時起汽油價格不調整、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。

114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。 圖：中油提供

中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽油價格應不調整、柴油每公升應調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家。

本周依油價公式及政府調降貨物稅，汽、柴油每公升各共2元及1.5元調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。實際零售價格以各營業點公告為準，亞鄰油價資訊請參考全球資訊網。

