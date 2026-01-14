下周開秘密會議報告國防特別預算 綠黨團：盼16日院會付委審查

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，肯定在野黨能觀察到這樣的期望，盼16日的立法院會能讓1.25兆國防特別條例付委審查，如此19日才能舉辦秘密會議。(本報資料照片)

民眾黨主席黃國昌14日召開記者會提到，1.25兆國防特別條例，其實有很大的比例不是對美採購，同時也呼籲立法院下周召開秘密會議，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，肯定在野黨能觀察到這樣的期望，盼16日的立法院會能讓1.25兆國防特別條例付委審查，如此19日才能舉辦秘密會議。

鍾佳濱表示，對於黃國昌這趟訪美之旅，在返抵台灣後是否因為美方的影響，態度上有所轉變，認為軍購案、國防特別條例可以討論，他要表達正面歡迎之意。

他指出，無論黃國昌的轉變的原因為何，這樣的結果是國人所樂見的，因為強化台灣自己的國防，保護自己的國家，讓台灣的富裕繁榮的經濟成果能夠得以確保，這是社會一致的期望。

鍾佳濱說，在野黨能夠體察這樣的期望，願意就特別條例交付審查表達正面的態度，民進黨團予以肯定。至於條例內容包含哪些，如同黃國昌所說，在審查的時候，朝野每位參與審查的立委都可以知道，因為國會是幫納稅人把關，到底通過了這個條例之後這些預算要用在哪裡，哪些是跟美國相關的軍購，都會在審查的過程當中，一一的接受國會的監督。

他也提到，會邀請國防部到立院報告，而且是秘密會議，根據立法院的議事規則，交付審查後，委員會就可以依照這些規定召開秘密會議，因此期待在藍白聯手阻撓6、7次之後，16日的院會能夠順利交付審查，屆時國防部應配合就詳細的內容，向國會報告。

對於黃國昌在記者會上稱，基於美方的默契，赴美行會見那些美方官員、談了什麼內容全部都是不公開。鍾佳濱直言，黃國昌一向有自己的標準，「他不知道、別人知道的就是黑箱，他知道的別人不能知道，這是遵守雙方的默契」，不過不管怎麼樣，國會還是有國會監督審查的機制。

他說，過去黨團批評在野黨透過所謂的「逕付二讀、沒收討論，然後過水協商、黑箱表決」，既然黑箱不為在野黨主席所喜，也希望未來在相關的法案審理上，在野黨都能秉持這個原則，除了依法機密的部分之外，讓審查的過程都能攤在陽光下使全民知悉，讓每個政黨對於重大政策的態度，也不能前後反覆採取雙重標準。

鍾佳濱強調，至於黃國昌個人赴美訪問，尊重他行程的規畫，當中所見了誰、講了什麼話，也尊重他自己的判斷，但是進入到國會重大的國家政策，一定是依照民主公開的原則來進行審查。

