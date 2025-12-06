下周2波冷空氣接力到「恐達冷氣團等級」下探10度時間點曝

生活中心／游舒婷報導

本週末（6、7日）天氣明顯穩定，在東風至東南東風影響下，各地多為晴到多雲的舒適天氣。不過氣象專家提醒，這段穩定的天氣將在週一（8日）清晨結束，下一波東北季風南下，北部與東北部將率先轉為陰雨天氣，且清晨至上午低溫下探16至19度，民眾早出門務必注意保暖與天氣變化；下週六則有「入冬以來最強的冷空氣南下」，北部東北部低溫下探10度。

下週兩波冷空氣接力報到，最強一波恐達冷氣團等級。（圖／資料照）

氣象粉專「天氣風險」分析師廖于霆指出，受到偏東風影響，週末兩天東半部雲量偏多，但降雨不明顯；北部與西半部多處可見陽光、白天舒適。

各地溫度方面，北部可達23至24度，中南部回暖到24至27度；宜蘭、花蓮約21至23度，台東則有25度左右。中南部在輻射冷卻效應下，清晨至夜間低溫約16至18度，日夜溫差大，提醒民眾注意。

週一明顯變天！北部與東北部有局部陣雨 週六恐迎「入冬最強冷空氣」

氣象局指出，週一清晨東北季風增強，北部與東北部將出現陰天及局部陣雨，新竹以南則以雲量增加為主，影響較輕微。此次東北季風冷空氣較弱，北東高溫僅略降至22至23度；中南部、東南部仍維持26至28度的暖熱天氣。

不過氣象專家提醒，下一波明顯變天可能落在下週六（13日）後，屆時有機會出現入冬以來最強冷空氣南下，北部與東北部低溫恐降至10至11度，不過目前因為是7天後的預報，變數大仍需再觀察。

另外，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓（TD32）預計未來五天將穿越南海往越南南部移動，距台灣相當遙遠，對天氣沒有直接影響。

