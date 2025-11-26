下周3生肖財運走強！偏財、正財、副業齊開花

下周多項運勢指標顯示，部分生肖的財富能量將明顯上升。（示意圖／翻攝自pixabay）





下周多項運勢指標顯示，部分生肖的財富能量將明顯上升，無論正財、偏財或副業收入，都可能迎來一波增長。根據整體趨勢觀察，生肖鼠、生肖龍與生肖馬將成為下周最受財運眷顧的三大焦點族群，各自迎來不同面向的財富契機。

屬鼠者向來以靈活與機敏著稱，而這份特質下周將直接轉化為財富優勢。（示意圖／翻攝自pixabay）

生肖鼠

屬鼠者向來以靈活與機敏著稱，而這份特質下周將直接轉化為財富優勢。偏財運勢尤其突出，可能透過分紅、合作案、投資回報等方式獲得意外進帳。此外，屬鼠者身邊亦可能出現「隱形貴人」，對方未必身分顯赫，但一句建議或一次引薦，便能牽出新的財富鏈。專家建議，下周保持開放心態、多參與社交互動，將更容易捕捉到隱藏機會。

生肖龍

屬龍族群下周財運以「正財」最為明顯，領導力與決策能力將獲得上級、客戶或合作夥伴的高度肯定，有利於談成項目、簽訂合約或爭取薪資待遇。管理、創業、金融與教育相關領域的屬龍者更可能迎來關鍵性機會，如大單落袋、長期合作邀約或股權激勵等，使財富的穩定性同步提升。分析指出，周三至周五為轉折能量最強區間，可把握用於重大決策或資源整合。

廣告 廣告

屬龍族群下周財運以「正財」最為明顯，領導力與決策能力將獲得上級、客戶或合作夥伴的高度肯定。（示意圖／翻攝自pixabay）

生肖馬

屬馬者下周財運聚焦於「副業與額外收入」，過去累積的兼職、創作或小型經營活動，將有機會在此時突然放大成果，例如社群內容曝光度提升、作品被企業採用，或收藏物以高價售出。此外，人際與社交活動也將變得活躍，飯局或社群討論中都可能出現有價值的合作機會。但專家提醒，進帳增加之餘需避免情緒化消費，並建議設立專門帳戶管理副業收入，以利長期累積。

去累積的兼職、創作或小型經營活動，將有機會在此時突然放大成果。（示意圖／翻攝自pixabay）

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

快訊／是你嗎？7-11狂開9大獎 2人爽中千萬發票

宜蘭4.9顆星「鹿爺爺農場」宣布歇業！ 最後營業日曝光

上班注意！國道一早就車禍 路段塞爆

