下單到收貨僅10mins CNN實測無人機送貨 憂影響空中安全

美國一家新創公司，正在達拉斯試驗「無人機送貨」。他們合作的對象是零售龍頭「沃爾瑪」，希望能與同樣提供無人機運送服務的谷歌與亞馬遜競爭。美國有線電視新聞網CNN記者親自實測，從下單到無人機送貨抵達，大約只花了10分鐘。不過這項服務，看似便利快速，但是對空中安全，恐怕帶來新的隱憂。

美國無人機配送服務越來越普及。(示意圖／Shutterstock達志影像)

美國一家新創公司Zipline正在達拉斯進行無人機送貨試驗，與零售巨頭沃爾瑪合作，挑戰谷歌和亞馬遜的同類服務。實際測試顯示，從下單到收貨僅需約10分鐘，展現極高效率。無人機送貨系統在達拉斯設有試驗基地，至少20家沃爾瑪門市已部署「無人機巢穴」。然而，這項便利服務也帶來空中安全隱憂，包括無人機可能與客機相撞的風險，引發各界對安全監管的關注。

無人機配送服務正迅速成為美國物流領域的新趨勢。Zipline這家美國無人機配送新創公司在達拉斯建立了試驗基地，與沃爾瑪合作提供快速送貨服務，同時與Google和Amazon的無人機運送服務競爭。當顧客透過手機下單後，貨物便能直接從天而降送達。

Zipline系統與安全工程主管Eric Watson表示，他們喜歡將這項服務形容為接近「瞬間傳送」的體驗。Watson進一步說明，對某些地區的居民而言，無人機送貨已經相當普遍。在實際運作中，這項技術展現出驚人的效率。從包裹裝載、無人機起飛到貨物垂直抵達地面，整個過程僅需約10分鐘。顧客可以直接在手機上一鍵下單，便能迅速收到所需物品。

隨著無人機配送逐漸普及，美國聯邦航空總署已制訂新規定，允許多架送貨無人機自主運作，只需一名人員在室內進行監控。然而，這也引發了對空中安全的擔憂。機師Jason Ambrose呼籲聯邦航空總署確保進行全面的安全風險評估。這些擔憂並非毫無根據，今年10月就發生了2架亞馬遜無人機撞上起重機的事故。專家們擔心，如果無人機撞上客機，後果可能非常嚴重。

對此，美國聯邦航空總署署長Brian Bedford表示，他們可以讓無人機識別正在使用應答器的飛機，並採取迴避行動。雖然無人機送貨為消費者帶來極大便利，但安全考量仍然是首要優先事項。隨著這項技術的進一步發展和普及，相關安全措施和監管框架也需要不斷完善，以確保空中交通的安全。

