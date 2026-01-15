下場曝光！老鼠藥毒殺澳洲男友 蛇蠍女住家搜出英國前夫骨灰

記者楊忠翰／台北報導

楊女涉嫌毒殺英國籍前夫大衛獲不起訴處分。（圖／資料照）

台北市1名楊姓女子，先前三度拿老鼠藥毒殺澳洲籍男友未果，檢方依殺人未遂罪嫌將她起訴；楊女的英國籍前夫大衛胞弟跨海提告，並表示哥哥與楊女來台同住後突然失聯，他懷疑同樣遭到楊女殺害，檢警搜索楊女住處時找到大衛骨灰，但碳化無法進行檢測，因此無從證實大衛是中毒身亡，15日台北地檢署予以楊女不起訴處分。

檢警調查，楊女與英國籍丈夫大衛同住於台北市松山區，2023年1月間大衛突發重病過世，楊女上網結識來台學習中文的澳洲男子艾力克斯，楊女不滿對方打算提前返回澳洲，遂將液態老鼠藥摻入果汁，導致艾力克斯出現腹瀉、嘔吐、流鼻血及血尿等症狀，他服用解毒劑治療後，楊女又在食物、藥物中兩度摻入老鼠藥，造成艾力克斯病情加重，他的父母公開募款，欲籌措醫療專機返回澳洲的費用，全案才得以曝光。

廣告 廣告

不僅如此，前年初大衛胞弟來台報案，指出哥哥與楊女同居後便失聯，檢警清查後發現，2022年12月21日，大衛亦曾出現腹瀉、血尿等症狀，經送醫治療後緊急住院，大衛康復後辦理出院，又在隔年1月2日命危送醫不治，引起檢警高度懷疑。

急診醫師證稱，當時他幫大衛進行超音波跟抽血檢查，症狀與尿結石及泌尿道感染有關，後來警方接獲通報到場，初步觀察大衛遺體並無明顯外傷，警方研判無外力介入，加上楊女姊夫表達家屬希望保持大體完整，因此並未進行刑事相驗，亦未解剖採集檢體，由法醫開立死亡證明書，大衛死亡14天後，遺體就被送往殯儀館火化。

檢方勘驗病歷、相驗通報單等事證，無法確認大衛是中毒死亡，儘管楊女住家存放著大衛骨灰，但是組織已經碳化，無法檢測藥物殘留，認定楊女罪嫌不足，因此予以不起訴處分。

更多三立新聞網報導

變賣得手55萬！20歲男臉書兜售金項鍊 買家假借過火驗真偽騙走

還試圖搶手機！強闖捷運站被妻拉住 他又衝超商被警制伏

性侵親生女兒348次！狼父警住家輕生亡 曾將全隊女警當成後宮

欠債男縫17針！埋伏南港CITYLINK砍人 雙煞幫討150萬遭起訴

