下場輔選當「最強母雞」！柯文哲出任競選總幹事 看好張啓楷選嘉義市長

民眾黨創黨主席柯文哲親自擔任張啓楷競選嘉義市長總幹事。（製圖／周志龍攝）

民眾黨創黨主席柯文哲結束京華城容積率爭議案言詞辯論後動作頻頻，昨日先走訪立法院各黨團請託《人工生殖法》修法，今（3）日則南下嘉義市出席民眾黨地方座談會，並宣布將親自擔任立委張啓楷參選嘉義市長的競選總幹事，投入輔選行列。

面對2026年嘉義市長選舉布局，目前民進黨已提名立委王美惠參選，民眾黨則徵召張啓楷出戰，國民黨人選尚未明朗。柯文哲表示，藍白整合仍需一段協調過程，關鍵在於選擇適當時機進行民調比較，組成一支最強的競選團隊；他強調，自己對張啓楷相當有信心，認為透過民調機制整合資源，才能推出最具勝選可能性的組合。

柯文哲分析，嘉義市長期在台灣民主政治發展中具有相當特殊性，向來能跳脫傳統政治框架，對新觀念與非主流政黨具有高度接受度。他認為，張啓楷是民眾黨目前在嘉義地區最具實力、也最適合的候選人，因此看好其選情，並已當面向張啓楷表達，願意親自擔任競選總幹事、全力投入輔選。

