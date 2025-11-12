下士拍抖音上傳害全連停休 兵怒圍毆下場曝

▲ 陸軍109旅「虎躍部隊」營區外觀。（圖／翻攝 Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 陸軍步兵第109旅（虎躍部隊）一名張姓下士去年因在野外訓場自拍還上傳抖音，導致部隊遭連坐罰，導致單位被取消為其1個月的「18榮譽假」，8名義務役士兵對此感到不滿，竟在去年11月間聯手毆打張姓下士。桃園地院法官日前審理之後，依共同犯海空軍刑法第49條第3項前段之罪，判處8人各有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

根據判決書指出，張姓下士隸屬於步兵109旅的步一營步一連，在去年10月於湖口北區聯合測考中心接受進訓時，私自將其個人所使用的iPhone解除,任務模式，並進行錄影自拍，並在11月將影片上傳至抖音。該影片遭到臉書粉絲專頁「2024靠北長官MAX」轉載並爆料，進而引發爭議，最終導致其所屬單位被取消長達1個月的「18榮譽假」。

廣告 廣告

由於張姓下士的違規行為，連帶使得被取消「18榮譽假」的嚴、邱、賴、黃、陳、高、陳及彭男等8名義務役一兵心生不滿，認為遭受連坐處罰並不公平，因此在去年某日晚間，於營舍內以拳打腳踢以及推擠的方式對張姓下士進行圍毆，張男在送醫後，經診斷確認為腦震盪、頭皮有2公分長的裂傷、右耳撕裂傷以及身體多處挫傷。

陸軍109旅表示，張下士雖然確實存在違紀行為，但是其身分仍然屬於上官，而這8名一兵竟然集體以下犯上，此舉嚴重破壞了軍中的倫理與紀律。如果沒有給予嚴厲的懲處，恐導致他人效仿，進而影響部隊的任務執行以及長官的威信。

法官審理認為，嚴姓等8人是以徒手及推擠方式對被害張姓下士施暴，因「激憤」而犯案，並非發洩對社會不滿而無差別施暴，反社會傾向及惡質程度不明顯；不予減刑的原因是被害人受有腦震盪等傷害，且犯罪地點在軍營內，破壞軍中倫理及軍紀，導致部隊管理困難，難以寬恕。這8名犯案士兵均坦承罪行，且態度良好，同時考量到他們年紀尚輕，且犯案是出於一時衝動，最終依據《陸海空軍刑法》第49條第3項前段的規定，各處有期徒刑3個月，並准予易科罰金，金額為9萬元。

「虎躍部隊」八二三炮戰立下輝煌戰績

步兵第109旅前身源自抗戰時期青島保安總隊及青島保安旅，1949年改編為陸軍獨立步兵第1旅，同年11月擴編為陸軍第91師，1952年6月改為陸軍第9師，1957年奉命調戍烈嶼及大二膽等前線島嶼守備。1958年8月7日，郝柏村少將接任師長，同年8月23日爆發八二三砲戰。1959年2月，調返台灣。因八二三戰役期間作戰英勇，於同年7月14日榮獲總統蔣中正親頒陸榮字第一號榮譽虎旗，並授名「大膽部隊」。

廣告 廣告

1961年因應國軍作戰需要，改編為輕裝師後調駐臺中，1976年1月改番號為陸軍第24師，同年8月改為陸軍步兵第109師。1984年以步兵第109師、146師、戰車第702群等單位，編成陸軍機械化第109師；1999年因應「陸勝案」改編為陸軍第19師指揮機構，2006年12月31日因「精進案」裁撤。

2021年元月，因應國防後備戰力提升，以陸軍北區專長訓練中心為母體，正式復編為陸軍步兵第109旅，駐地為桃園楊梅太平里營區。復編後，為承襲前身曾參與「八二三戰役」獲頒榮譽虎旗的卓越戰績，取其「虎」為首字，並希望能與時俱進，跟隨時代躍進，成為國軍新勁旅，因而定名為「虎躍部隊」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

颱風釀災！國軍兩棲突擊車輾爆災民泡水車 軍方：配合處理賠償

鳳凰颱風挾豪雨重創宜蘭蘇澳 第三作戰區出動兩棲突擊車撤離災民

週刊爆料林佳龍、吳釗燮惡鬥！爭外交主導權 外交部回應了